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Перед новогодними праздниками на московских водоемах проверили катки
Перед новогодними праздниками на московских водоемах проверили катки - РИА Новости, 31.12.2021
Перед новогодними праздниками на московских водоемах проверили катки
Катки на естественных водоемах Москвы дополнительно проверили перед новогодними каникулами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:49
2021-12-31T16:49
2021-12-31T16:49
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Катки на естественных водоемах Москвы дополнительно проверили перед новогодними каникулами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Перед новогодними каникулами дополнительно проверили катки на естественных водоемах. В центре столицы работают два катка на естественных водоемах – на Патриарших и Чистых прудах. Обязательное условие для их работы – толщина льда не менее 25 см. Сейчас толщина льда на Патриарших прудах составляет 35 см, а на Чистых прудах – 29 см", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты еженедельно проводят замеры толщины льда, а при температурах воздуха близких к нулю и выше – ежедневно. При выявлении толщины льда ниже допустимых значений, катки будут незамедлительно закрыты.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Перед новогодними праздниками на московских водоемах проверили катки
Катки на московских водоемах дополнительно проверили перед новогодними каникулами