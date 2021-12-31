https://ria.ru/20211231/kapkan-1766309451.html

Россия подняла на смех Запад, который попал в собственный капкан

FP: Россия подняла на смех Запад, который попал в собственный капкан - РИА Новости, 31.12.2021

Россия подняла на смех Запад, который попал в собственный капкан

Обозреватель американского издания Foreign Policy Кит Джонсон рассказал о просчетах западных стран, которые привели к масштабному энергетическому коллапсу. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T15:51

2021-12-31T15:51

2021-12-31T18:39

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Обозреватель американского издания Foreign Policy Кит Джонсон рассказал о просчетах западных стран, которые привели к масштабному энергетическому коллапсу.Как отметил колумнист, в таких непростых условиях Брюссель отчаянно пытался нарастить поставки топлива, от которого прежде стремился отказаться уже в течение нескольких лет. По мнению Джонсона, этими действиями Запад изрядно насмешил Россию.Неумелая политика и близорукость США и Европы также сыграли свою роль в подорожании сырья, напомнил журналист. Либерализация энергетики позволила невидимой руке рынка диктовать закупочные цены на газ, чем поставила под удар многие отрасли экономики, говорится в статье.Быстрое восстановление мирового хозяйства после спада пандемии сочеталось с локдаунами в сфере логистики и производства энергоресурсов. Это нарушило цепочки поставок товаров и сырья по всей планете и создало зияющую пропасть между спросом и предложением, указал Джонсон. Кризисную ситуацию усугубили и экстремальные погодные условия. Морозы увеличили потребление газа, штили остановили выработку энергии ветровыми электростанциями, а наводнения разрушили прогнозы по добыче угля, подытожил он.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля, а уже в начале октября его стоимость превысила планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Владимир Путин неоднократно указывал на ошибки европейских лидеров, спровоцировавшие топливный коллапс. Он напомнил, что предлагал Евросоюзу оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело кризису, подчеркнул глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211230/zapravki-1766248042.html

https://ria.ru/20211224/kollaps-1765410110.html

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в мире, природный газ, сша, европа, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, россия, коронавирус covid-19