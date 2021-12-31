https://ria.ru/20211231/gorikker-1766292371.html

Умер режиссер Владимир Гориккер

Умер режиссер Владимир Гориккер - РИА Новости, 31.12.2021

Умер режиссер Владимир Гориккер

Советский и российский режиссер театра и кино, сценарист Владимир Гориккер скончался на 97-м году жизни, сообщил на Facebook его сын Владимир Смелков. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T13:21

2021-12-31T13:21

2021-12-31T14:30

культура

мосфильм

гитис

кино и сериалы

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766292483_0:0:1819:1023_1920x0_80_0_0_70550eb09401a85628b8eb91d003c47b.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Советский и российский режиссер театра и кино, сценарист Владимир Гориккер скончался на 97-м году жизни, сообщил на Facebook его сын Владимир Смелков."Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии", — написал Смелков, отметив, что режиссер "искренне любил людей и свою профессию".Владимир Гориккер родился 2 ноября 1925 года в Москве. В 1953-м окончил режиссерский факультет ГИТИСа, отделение музыкального театра, с 1953 по 1956 год был режиссером театров оперы и балета Одессы и Киева. Долгое время работал с киностудией имени Горького, а также сотрудничал с "Мосфильмом". Был режиссером фильмов "Под крышами Монмартра", "Иоланта", "Моцарт и Сальери", одним из режиссеров "Ералаша".

https://ria.ru/20211230/akter-1766154613.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мосфильм, гитис, кино и сериалы, театр