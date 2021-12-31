https://ria.ru/20211231/gorikker-1766292371.html
Умер режиссер Владимир Гориккер
Умер режиссер Владимир Гориккер - РИА Новости, 31.12.2021
Умер режиссер Владимир Гориккер
Советский и российский режиссер театра и кино, сценарист Владимир Гориккер скончался на 97-м году жизни, сообщил на Facebook его сын Владимир Смелков. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T13:21
2021-12-31T13:21
2021-12-31T14:30
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Советский и российский режиссер театра и кино, сценарист Владимир Гориккер скончался на 97-м году жизни, сообщил на Facebook его сын Владимир Смелков."Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии", — написал Смелков, отметив, что режиссер "искренне любил людей и свою профессию".Владимир Гориккер родился 2 ноября 1925 года в Москве. В 1953-м окончил режиссерский факультет ГИТИСа, отделение музыкального театра, с 1953 по 1956 год был режиссером театров оперы и балета Одессы и Киева. Долгое время работал с киностудией имени Горького, а также сотрудничал с "Мосфильмом". Был режиссером фильмов "Под крышами Монмартра", "Иоланта", "Моцарт и Сальери", одним из режиссеров "Ералаша".
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мосфильм, гитис, кино и сериалы, театр
13:21 31.12.2021 (обновлено: 14:30 31.12.2021)
Умер режиссер Владимир Гориккер
Умер режиссер театра и кино Владимир Гориккер
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Советский и российский режиссер театра и кино, сценарист Владимир Гориккер скончался на 97-м году жизни, сообщил на Facebook его сын Владимир Смелков.
"Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии", — написал Смелков, отметив, что режиссер "искренне любил людей и свою профессию".
Владимир Гориккер родился 2 ноября 1925 года в Москве. В 1953-м окончил режиссерский факультет ГИТИСа, отделение музыкального театра, с 1953 по 1956 год был режиссером театров оперы и балета Одессы и Киева. Долгое время работал с киностудией имени Горького, а также сотрудничал с "Мосфильмом". Был режиссером фильмов "Под крышами Монмартра", "Иоланта", "Моцарт и Сальери", одним из режиссеров "Ералаша".