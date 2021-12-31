https://ria.ru/20211231/golikova-1766278467.html
Голикова исполнила мечту мальчика покататься на пожарной машине
Голикова исполнила мечту мальчика покататься на пожарной машине - РИА Новости, 31.12.2021
Голикова исполнила мечту мальчика покататься на пожарной машине
Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках акции "Елка желаний" исполнила мечту мальчика Максима из Московской области покататься на пожарной машине,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:08
2021-12-31T11:08
2021-12-31T11:08
новый год — 2022
общество
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591253098_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b39b70677d08478b9b6a0a30e0e5110.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках акции "Елка желаний" исполнила мечту мальчика Максима из Московской области покататься на пожарной машине, передает корреспондент РИА Новости.В начале декабря Голикова сняла с елки желание Максима, который мечтал посетить пожарную часть и прокатиться на пожарной машине. Вице-премьер встретилась с Максимом и его семьей, подарила ребенку игрушечные пожарную машину и железную дорогу. Мальчика очень удивило, что из пожарной машины может литься вода."Я не понимаю все-таки, как из нее льется вода?" - спрашивал он.Голикова ответила, что дома с папой по инструкции он сможет разобраться в устройстве игрушки.Мальчик также рассказал, что увидел сон, как катался на пожарной машине, и загадал такое желание. На следующий день после встречи с Голиковой мальчик посетил пожарную часть.Максиму провели экскурсию по пожарной части, подробно рассказали, как устроена пожарная машина, какой прибор для чего предназначен, его одели в форму пожарного и дали возможность потренироваться. Позже мальчик покатался и на пожарной машине.
https://ria.ru/20211230/mechty-1766222949.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591253098_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cb53227e504d274cd4fbdfda9ac5c0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова
Голикова исполнила мечту мальчика покататься на пожарной машине
Вице-премьер Голикова исполнила мечту мальчика покататься на пожарной машине
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Вице-премьер России Татьяна Голикова
в рамках акции "Елка желаний" исполнила мечту мальчика Максима из Московской области покататься на пожарной машине, передает корреспондент РИА Новости.
В начале декабря Голикова сняла с елки желание Максима, который мечтал посетить пожарную часть и прокатиться на пожарной машине. Вице-премьер встретилась с Максимом и его семьей, подарила ребенку игрушечные пожарную машину и железную дорогу. Мальчика очень удивило, что из пожарной машины может литься вода.
"Я не понимаю все-таки, как из нее льется вода?" - спрашивал он.
Голикова ответила, что дома с папой по инструкции он сможет разобраться в устройстве игрушки.
Мальчик также рассказал, что увидел сон, как катался на пожарной машине, и загадал такое желание. На следующий день после встречи с Голиковой мальчик посетил пожарную часть.
Максиму провели экскурсию по пожарной части, подробно рассказали, как устроена пожарная машина, какой прибор для чего предназначен, его одели в форму пожарного и дали возможность потренироваться. Позже мальчик покатался и на пожарной машине.