https://ria.ru/20211231/golikova-1766278467.html

Голикова исполнила мечту мальчика покататься на пожарной машине

Голикова исполнила мечту мальчика покататься на пожарной машине - РИА Новости, 31.12.2021

Голикова исполнила мечту мальчика покататься на пожарной машине

Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках акции "Елка желаний" исполнила мечту мальчика Максима из Московской области покататься на пожарной машине,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:08

2021-12-31T11:08

2021-12-31T11:08

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татьяна голикова

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках акции "Елка желаний" исполнила мечту мальчика Максима из Московской области покататься на пожарной машине, передает корреспондент РИА Новости.В начале декабря Голикова сняла с елки желание Максима, который мечтал посетить пожарную часть и прокатиться на пожарной машине. Вице-премьер встретилась с Максимом и его семьей, подарила ребенку игрушечные пожарную машину и железную дорогу. Мальчика очень удивило, что из пожарной машины может литься вода."Я не понимаю все-таки, как из нее льется вода?" - спрашивал он.Голикова ответила, что дома с папой по инструкции он сможет разобраться в устройстве игрушки.Мальчик также рассказал, что увидел сон, как катался на пожарной машине, и загадал такое желание. На следующий день после встречи с Голиковой мальчик посетил пожарную часть.Максиму провели экскурсию по пожарной части, подробно рассказали, как устроена пожарная машина, какой прибор для чего предназначен, его одели в форму пожарного и дали возможность потренироваться. Позже мальчик покатался и на пожарной машине.

https://ria.ru/20211230/mechty-1766222949.html

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общество, татьяна голикова