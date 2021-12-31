https://ria.ru/20211231/girlyanda-1766272654.html
В МЧС рассказали, где покупать гирлянды
В МЧС рассказали, где покупать гирлянды - РИА Новости, 31.12.2021
В МЧС рассказали, где покупать гирлянды
МЧС рекомендует россиянам покупать новогодние гирлянды только в специализированных магазинах, при этом не стоит забывать выключать их на ночь и при выходе из... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:10
2021-12-31T10:10
2021-12-31T10:10
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ринат еникеев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС рекомендует россиянам покупать новогодние гирлянды только в специализированных магазинах, при этом не стоит забывать выключать их на ночь и при выходе из дома."Лучше использовать специализированный магазин для покупки соответствующих товаров. Но у многих эти гирлянды уже есть, я просто не рекомендовал бы оставлять их на ночь включенными, все-таки я порекомендовал бы их выключать", - рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев."Что касается елки, (необходимо) устойчивое основание, по возможности - поменьше сгораемых материалов для украшения", - добавил он.Тушить елку, если она все-таки загорелось, нужно огнетушителем, а если ситуация выходит из-под контроля, то немедленно вызвать пожарную охрану по номеру 01, 101 или 112.
https://ria.ru/20211231/obryady-1766183851.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ринат еникеев
В МЧС рассказали, где покупать гирлянды
В МЧС рассказали, где покупать гирлянды для новогодней елки