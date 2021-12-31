https://ria.ru/20211231/gazprom-1766280758.html

"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа - РИА Новости, 31.12.2021

"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" на пятницу вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:30

2021-12-31T11:30

2021-12-31T11:30

экономика

европа

польша

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153250/21/1532502159_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_aaba5a90e76a75e4790c2c392a1937be.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Газпром" на пятницу вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.Для бронирования было доступно 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Однако предложение осталось невостребованным. Таким образом, "Газпром" более полутора недель воздерживается от бронирования мощностей трубопровода.Компания до середины декабря заказывала транспортные мощности "Ямала-Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря "Газпром" не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы из Германии в Польшу.Представитель компании Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. Компания, по его словам, не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.Снижение поставок по "Ямалу-Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 21 декабря достигла исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, однако 30 декабря опустились ниже 1000 долларов.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощности магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211231/vengriya-1766261374.html

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766070668.html

европа

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, польша, газпром, россия