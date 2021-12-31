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"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа - РИА Новости, 31.12.2021
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" на пятницу вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:30
2021-12-31T11:30
экономика
европа
польша
газпром
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Газпром" на пятницу вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.Для бронирования было доступно 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Однако предложение осталось невостребованным. Таким образом, "Газпром" более полутора недель воздерживается от бронирования мощностей трубопровода.Компания до середины декабря заказывала транспортные мощности "Ямала-Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря "Газпром" не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы из Германии в Польшу.Представитель компании Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. Компания, по его словам, не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.Снижение поставок по "Ямалу-Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 21 декабря достигла исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, однако 30 декабря опустились ниже 1000 долларов.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощности магистрали через аукцион.
https://ria.ru/20211231/vengriya-1766261374.html
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экономика, европа, польша, газпром, россия
11:30 31.12.2021
 
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" более полутора недель не возобновляет поставки топлива через Ямал — Европу

© AP Photo / Czarek SokolowskiНа территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Газпром" на пятницу вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.
Для бронирования было доступно 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Однако предложение осталось невостребованным. Таким образом, "Газпром" более полутора недель воздерживается от бронирования мощностей трубопровода.
Компания до середины декабря заказывала транспортные мощности "Ямала-Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря "Газпром" не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы из Германии в Польшу.
Представитель компании Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. Компания, по его словам, не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
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"Газпром" не нарушал договоров в Европе, заявил глава МИД Венгрии
Снижение поставок по "Ямалу-Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 21 декабря достигла исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, однако 30 декабря опустились ниже 1000 долларов.
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощности магистрали через аукцион.
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