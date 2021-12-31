https://ria.ru/20211231/film-1766285912.html

Минфин до 1 апреля выделит 5,5 миллиарда рублей на производство фильмов

Минфин до 1 апреля выделит 5,5 миллиарда рублей на производство фильмов - РИА Новости, 31.12.2021

Минфин до 1 апреля выделит 5,5 миллиарда рублей на производство фильмов

Минфин до 1 апреля выделит Минкультуры 5,5 миллиарда рублей на производство российских фильмов, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:18

2021-12-31T12:18

2021-12-31T12:18

культура

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

михаил мишустин

фонд кино

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минфин до 1 апреля выделит Минкультуры 5,5 миллиарда рублей на производство российских фильмов, сообщила пресс-служба кабмина.Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с членами правительственного совета по развитию отечественной кинематографии."Минфину предстоит до 1 апреля обеспечить выделение Минкультуры дополнительных бюджетных средств для предоставления субсидий на производство национальных фильмов. Речь идёт о 5,5 миллиарда рублей, включая 4 миллиарда рублей – Фонду кино", - говорится в сообщении.Отмечается, что решения по поддержке отечественной киноиндустрии будут реализованы в ближайшие три месяца.

https://ria.ru/20211228/review-1765658993.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, фонд кино, россия