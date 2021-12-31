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Как отличить фальшивые банкноты от настоящих

Банкир дала совет, как отличить фальшивые банкноты от настоящих - РИА Новости, 31.12.2021

Как отличить фальшивые банкноты от настоящих

Доля “безнала” в России растет, однако наличные деньги остаются востребованными. По недосмотру можно положить в кошелек поддельную купюру. О том, как убедиться... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T02:17

2021-12-31T02:17

2021-12-31T02:17

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Доля “безнала” в России растет, однако наличные деньги остаются востребованными. По недосмотру можно положить в кошелек поддельную купюру. О том, как убедиться в подлинности денег, рассказала агентству “Прайм” начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.В первую очередь эксперт рекомендует обратить внимание на качество бумаги. Рублевые и долларовые банкноты сделаны из хлопка, но в доллары, помимо хлопка, добавляют лен, поэтому основа у них более волокнистая, чем обычная бумага.При проверке стоит рассмотреть защитные элементы. Они есть на денежных знаках всех стран мира. Некоторые элементы можно проверить невооруженным глазом.Если говорить о российских банкнотах, это водяной знак и защитная лента. Последняя при взгляде на просвет должна быть сплошной, даже если на поверхности купюры видны только ее фрагменты, отмечает Позднышева.Другой элемент защиты - муар. При наклоне в определенном месте на поверхности банкноты можно увидеть разноцветные радужные полосы, отмечает специалист.

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экономика, рубль, россия