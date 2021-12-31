https://ria.ru/20211231/falshivki-1766252209.html
Как отличить фальшивые банкноты от настоящих
Банкир дала совет, как отличить фальшивые банкноты от настоящих - РИА Новости, 31.12.2021
Как отличить фальшивые банкноты от настоящих
Доля “безнала” в России растет, однако наличные деньги остаются востребованными. По недосмотру можно положить в кошелек поддельную купюру. О том, как убедиться... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T02:17
2021-12-31T02:17
2021-12-31T02:17
экономика
рубль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751142931_0:232:2820:1818_1920x0_80_0_0_bdbf8676f2a4e1215fc1b0908fec8913.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Доля “безнала” в России растет, однако наличные деньги остаются востребованными. По недосмотру можно положить в кошелек поддельную купюру. О том, как убедиться в подлинности денег, рассказала агентству “Прайм” начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.В первую очередь эксперт рекомендует обратить внимание на качество бумаги. Рублевые и долларовые банкноты сделаны из хлопка, но в доллары, помимо хлопка, добавляют лен, поэтому основа у них более волокнистая, чем обычная бумага.При проверке стоит рассмотреть защитные элементы. Они есть на денежных знаках всех стран мира. Некоторые элементы можно проверить невооруженным глазом.Если говорить о российских банкнотах, это водяной знак и защитная лента. Последняя при взгляде на просвет должна быть сплошной, даже если на поверхности купюры видны только ее фрагменты, отмечает Позднышева.Другой элемент защиты - муар. При наклоне в определенном месте на поверхности банкноты можно увидеть разноцветные радужные полосы, отмечает специалист.
https://ria.ru/20210731/smartfon-1743716700.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751142931_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_462da723dcd77234599634c67a2311c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, россия
Банкир дала совет, как отличить фальшивые банкноты от настоящих
Банкир Позднышева объяснила, что фальшивые банкноты можно определить по качеству бумаги
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Доля “безнала” в России
растет, однако наличные деньги остаются востребованными. По недосмотру можно положить в кошелек поддельную купюру. О том, как убедиться в подлинности денег, рассказала агентству “Прайм”
начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.
В первую очередь эксперт рекомендует обратить внимание на качество бумаги. Рублевые и долларовые банкноты сделаны из хлопка, но в доллары, помимо хлопка, добавляют лен, поэтому основа у них более волокнистая, чем обычная бумага.
При проверке стоит рассмотреть защитные элементы. Они есть на денежных знаках всех стран мира. Некоторые элементы можно проверить невооруженным глазом.
Если говорить о российских банкнотах, это водяной знак и защитная лента. Последняя при взгляде на просвет должна быть сплошной, даже если на поверхности купюры видны только ее фрагменты, отмечает Позднышева.
Другой элемент защиты - муар. При наклоне в определенном месте на поверхности банкноты можно увидеть разноцветные радужные полосы, отмечает специалист.