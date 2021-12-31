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В квартире на северо-востоке Москвы эскортница зарезала мужчину

В квартире на северо-востоке Москвы эскортница зарезала мужчину - РИА Новости, 31.12.2021

В квартире на северо-востоке Москвы эскортница зарезала мужчину

Девушка арестована за убийство мужчины на северо-востоке Москвы, заведено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T14:28

2021-12-31T14:28

2021-12-31T19:14

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Девушка арестована за убийство мужчины на северо-востоке Москвы, заведено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство". Суд по ходатайству следствия арестовал девушку", — сказала Иванова, отметив, что она признала вину в убийстве.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на северо-востоке Москвы. По информации собеседника агентства, девушка оказывала "эскорт-услуги" (формально под этим понимаются услуги по сопровождению богатых клиентов в общественных местах).

https://ria.ru/20211229/vzryv-1765998686.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова