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В квартире на северо-востоке Москвы эскортница зарезала мужчину
В квартире на северо-востоке Москвы эскортница зарезала мужчину - РИА Новости, 31.12.2021
В квартире на северо-востоке Москвы эскортница зарезала мужчину
Девушка арестована за убийство мужчины на северо-востоке Москвы, заведено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:28
2021-12-31T14:28
2021-12-31T19:14
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Девушка арестована за убийство мужчины на северо-востоке Москвы, заведено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство". Суд по ходатайству следствия арестовал девушку", — сказала Иванова, отметив, что она признала вину в убийстве.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на северо-востоке Москвы. По информации собеседника агентства, девушка оказывала "эскорт-услуги" (формально под этим понимаются услуги по сопровождению богатых клиентов в общественных местах).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
14:28 31.12.2021 (обновлено: 19:14 31.12.2021)
В квартире на северо-востоке Москвы эскортница зарезала мужчину
В квартире на северо-востоке Москвы эскортница зарезала мужчину, девушка арестована