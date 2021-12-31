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МЧС рассказало, как не сгореть, украшая елку
МЧС рассказало, как не сгореть, украшая елку - РИА Новости, 31.12.2021
МЧС рассказало, как не сгореть, украшая елку
МЧС России напомнило основные правила безопасности при установке новогодней ели и каких гирлянд следует избегать, чтобы не устроить дома пожар. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:20
2021-12-31T14:24
новый год — 2022
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России напомнило основные правила безопасности при установке новогодней ели и каких гирлянд следует избегать, чтобы не устроить дома пожар."При установке новогодней ели убедитесь в ее устойчивости. Рядом поместите огнетушитель – он должен быть всегда под рукой, еще раз изучите инструкцию по его использованию и будьте готовы к любой нештатной ситуации. Использование легковоспламеняющихся украшений и электрогирлянд сопряжено с потенциальной опасностью возгорания. Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Спасатели не рекомендуют ставить елку у выхода из помещения, так как в случае воспламенения она может превратиться в непреодолимую преграду.При выборе искусственной ели в МЧС советуют отдавать предпочтение имеющим противопожарную пропитку - обычно эта информация указывается на упаковке."Гирлянды должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки. Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с "дождиком", потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку", - добавили в ведомстве.Саму гирлянду нужно проверить перед размещением на елке. В домашних условиях рекомендуется использовать украшения, в которых количество огней не превышает 50, в одну розетку нельзя включать больше трех гирлянд. Если в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или обнаружились явные повреждения, использовать ее нельзя. Следует также отключать гирлянды на ночь и покидая помещение.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, россия
14:20 31.12.2021 (обновлено: 14:24 31.12.2021)
 
МЧС рассказало, как не сгореть, украшая елку

МЧС России напомнило основные правила безопасности при установке новогодней елки

© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЕлка, украшенная к Новому году
Елка, украшенная к Новому году - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
Елка, украшенная к Новому году
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России напомнило основные правила безопасности при установке новогодней ели и каких гирлянд следует избегать, чтобы не устроить дома пожар.
"При установке новогодней ели убедитесь в ее устойчивости. Рядом поместите огнетушитель – он должен быть всегда под рукой, еще раз изучите инструкцию по его использованию и будьте готовы к любой нештатной ситуации. Использование легковоспламеняющихся украшений и электрогирлянд сопряжено с потенциальной опасностью возгорания. Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Спасатели не рекомендуют ставить елку у выхода из помещения, так как в случае воспламенения она может превратиться в непреодолимую преграду.
При выборе искусственной ели в МЧС советуют отдавать предпочтение имеющим противопожарную пропитку - обычно эта информация указывается на упаковке.
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"Гирлянды должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки. Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с "дождиком", потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку", - добавили в ведомстве.
Саму гирлянду нужно проверить перед размещением на елке. В домашних условиях рекомендуется использовать украшения, в которых количество огней не превышает 50, в одну розетку нельзя включать больше трех гирлянд. Если в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или обнаружились явные повреждения, использовать ее нельзя. Следует также отключать гирлянды на ночь и покидая помещение.
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