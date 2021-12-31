https://ria.ru/20211231/elka-1766298859.html

МЧС рассказало, как не сгореть, украшая елку

МЧС рассказало, как не сгореть, украшая елку - РИА Новости, 31.12.2021

МЧС рассказало, как не сгореть, украшая елку

МЧС России напомнило основные правила безопасности при установке новогодней ели и каких гирлянд следует избегать, чтобы не устроить дома пожар. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T14:20

2021-12-31T14:20

2021-12-31T14:24

новый год — 2022

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591225582_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_87cdb826a92581c9808da1a4c7750633.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. МЧС России напомнило основные правила безопасности при установке новогодней ели и каких гирлянд следует избегать, чтобы не устроить дома пожар."При установке новогодней ели убедитесь в ее устойчивости. Рядом поместите огнетушитель – он должен быть всегда под рукой, еще раз изучите инструкцию по его использованию и будьте готовы к любой нештатной ситуации. Использование легковоспламеняющихся украшений и электрогирлянд сопряжено с потенциальной опасностью возгорания. Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Спасатели не рекомендуют ставить елку у выхода из помещения, так как в случае воспламенения она может превратиться в непреодолимую преграду.При выборе искусственной ели в МЧС советуют отдавать предпочтение имеющим противопожарную пропитку - обычно эта информация указывается на упаковке."Гирлянды должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки. Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с "дождиком", потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку", - добавили в ведомстве.Саму гирлянду нужно проверить перед размещением на елке. В домашних условиях рекомендуется использовать украшения, в которых количество огней не превышает 50, в одну розетку нельзя включать больше трех гирлянд. Если в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или обнаружились явные повреждения, использовать ее нельзя. Следует также отключать гирлянды на ночь и покидая помещение.

https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766284037.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, россия