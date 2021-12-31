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Максим Егоров: Сделаем Тамбовскую область перспективным регионом

Максим Егоров: Сделаем Тамбовскую область перспективным регионом - РИА Новости, 31.12.2021

Максим Егоров: Сделаем Тамбовскую область перспективным регионом

С тех пор, как Максим Егоров возглавил Тамбовскую область, прошло почти три месяца. С самых первых дней он активно погрузился в жизнь и проблемы территории. О... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T13:50

2021-12-31T13:50

2021-12-31T13:50

тамбовская область

интервью

тамбовская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

фонд развития промышленности

максим егоров

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С тех пор, как Максим Егоров возглавил Тамбовскую область, прошло почти три месяца. С самых первых дней он активно погрузился в жизнь и проблемы территории. О своих самых значимых инициативах и решениях руководитель региона рассказал корреспонденту РИА Новости:- Максим Борисович, одна из ваших первых инициатив – возобновление авиасообщения между Тамбовом и Москвой. Почему для региона это столь важно и сможет ли аэропорт "Тамбов" принимать большое количество рейсов?- Самолеты из Москвы не летали в Тамбов почти два года. Но если нет возможности меньше, чем за час из столицы прилететь в Тамбов или вернуться обратно - это неудобно, в первую очередь, предпринимателям. Не такие сигналы мы должны посылать деловому сообществу. Но и тем, кто далёк от бизнеса, отсутствие авиасообщения со столицей доставляло массу неудобств. Одним словом, задачу нужно было решать, и быстро. С 1 ноября возобновились авиарейсы из Тамбова в столицу и обратно. Из аэропорта "Тамбов" самолёт прибывает во "Внуково".Однако восстановление авиасообщения со столицей – только первый шаг в улучшении транспортной доступности региона. Мы заинтересованы в оживлении инвестиционной деятельности, развитии экономического потенциала, и "воздушные ворота" должны стать визитной карточкой региона. Уже разработан проект реконструкции аэропорта, который предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, нового аэровокзала и единого многофункционального комплекса для аэропортовых служб, а также современной инженерной инфраструктуры. На эти цели по ценам первого квартала 2021 года требуется 4,3 миллиарда рублей. Сейчас прорабатывается вопрос об источниках финансирования работ.- Во время визита в Тамбов полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева вы обсуждали с ним затянувшуюся реконструкцию областного здания филармонии и проект преображения набережной в центре города. Какие решения вы приняли?- Тамбовскую областную филармонию закрыли на реконструкцию еще в 2012 году. И вот прошло уже девять лет. В строительные работы было вложено более 300 миллионов рублей, а здание в центре города все так же с немым укором смотрит на прохожих. Завершения ремонта ждут все жители региона. Мы оценили состояние объекта, обсудили проект обновленной филармонии. Он предусматривает увеличение площади здания, общей вместимости концертных залов, которых вместо одного будет три. На базе концертного зала филармонии также появится музыкальный театр, которого в Тамбовской области прежде не было.Конечно, закончить реконструкцию объекта до 2023 года без поддержки федерального бюджета невозможно, поскольку для завершения работ потребуется 1,5 миллиарда рублей. Мы будем добиваться федерального финансирования. Так что реконструкцию областной филармонии обязательно завершим. Близлежащая территория будет благоустроена в едином стиле, чтобы драмтеатр и филармония образовали полноценное культурное пространство.Кроме того, в Тамбове в ближайшем времени будет реконструирована набережная реки Цны – общественное пространство, которое является местом притяжения тамбовчан и гостей города. Новый проект развития набережной рассчитан на два этапа. На первом планируется обновить пешеходные дорожки, торшерные светильники, скамейки, подпорные стены, на втором - провести благоустройство противоположной стороны набережной в зеркальном варианте. Новое пространство будет современным и динамичным. Облик набережной определят сами жители на общественном голосовании.- Если в регион приезжают с рабочими визитами высокие гости – значит, ему уделяется особое внимание на федеральном уровне. Вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым вы открыли два новых производства. Насколько эти проекты важны для региона?- Промышленность в Тамбовской области прирастает новыми производствами, и это говорит о хороших перспективах развития отрасли. Значит, у собственников предприятий есть готовность осваивать новые направления. В конце ноября на площадке компании "Фарадей" в Рассказове запустили новое производство обуви специального назначения для армии и силовых структур. Проект стал воплощением программы импортозамещения и не имеет аналогов в России. В результате его реализации повысится производительность труда на предприятии, снизится себестоимость продукции, ее выпуск увеличится на 800 тысяч пар обуви в год.В тот же день на Тамбовском пороховом заводе в Котовске в рамках диверсификации открыли уникальное производство нитриловых и неопреновых перчаток с тактильными свойствами, которые используют в системе здравоохранения. Эта продукция сейчас очень востребована: во время пандемии спрос на перчатки значительно вырос. Максимальный суточный выпуск продукции на первом этапе составит порядка 750 тысяч пар в сутки, или 255 миллионов пар в год.Мы с министром промышленности и торговли России рассмотрели и другие перспективы. Речь шла о поддержке реализации социально значимого проекта по производству кислорода на площадке АО "Пигмент", а также о капитализации регионального Фонда развития промышленности.- Одним из первых ваших решений стало подписание соглашения о сотрудничестве администрации области с АНО "Лаборатория цифровой трансформации". Что это дало региону? Получила ли продолжение тема цифровой трансформации?- Это соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках форума информационных технологий "Инфотех". Суть – в создании регионального центра поддержки общественно значимых проектов и инициатив в сфере применения искусственного интеллекта. Конечно же, для нас это важно. Это продвижение инициатив в трех ключевых направлениях: экономика, социальная сфера, экология. Это также координация взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями и органами государственной власти. А недавно, в начале декабря, мы провели в Тамбове стратегическую сессию "Цифровая прокачка региона". С генеральным директором АНО "Цифровая экономика" Евгением Ковниром подписали соглашение о сотрудничестве. Так был запущен процесс цифровой трансформации региона, который коснется самых важных сфер жизнедеятельности. Определены три точки развития: образование, транспорт, городская среда, в том числе ЖКХ. Первые проекты цифровизации будут реализованы уже в 2022 году. Тамбовчане увидят конкретные результаты. Школьники получат бесплатный доступ к образовательным платформам. Появится возможность использовать электронные учебники и онлайн-тренажеры в любой школе. Будет внедряться цифровой учет воды, что сократит потери ресурсов. Планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем. У нас появятся "умные" светофоры, цифровая подсистема весогабаритного контроля и другие.- Все эти проекты и направления развития требуют финансовых вложений. Хватает ли средств в бюджете области на решение социально значимых задач? Идет ли навстречу правительство?- Недавно Тамбовской области из федерального бюджета выделили почти миллиард рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. За счет этих средств будет профинансировано увеличение зарплаты бюджетникам – учителям, врачам, работникам сферы культуры и социальных служб. В том числе, тем медикам, которые трудятся в ковидных центрах. Финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.Большая часть бюджетных расходов в регионе как в уходящем, так и в 2022 году будет направлена на социальные программы, поддержку жителей региона. Главные задачи для нас - обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета, снижение долговой нагрузки. Приоритет при этом остается за отраслями социальной сферы, которым и в этом, и в будущем году отведено порядка 70% бюджета. Мы направили дополнительные средства на реализацию программы "Развитие здравоохранения Тамбовской области". Профинансировали лекарства для больных коронавирусной инфекцией, содержание учреждений здравоохранения. Выделили больше средств госпрограмме "Социальная поддержка граждан". Большая часть из них пойдет на поддержку семей с детьми. Развитие экономики, социальной сферы, решение накопившихся годами проблем – это все делается в интересах людей. Им не важно, где мы возьмем средства на преобразования, на социально значимые проекты. Им нужен результат — улучшение качества жизни. Дело власти – его обеспечить.

https://ria.ru/20211229/egorov-1766080689.html

https://ria.ru/20211228/kurort-1765879296.html

https://ria.ru/20211224/zhile-1765408121.html

https://ria.ru/20211209/soglashenie-1762982369.html

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тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, тамбовская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, фонд развития промышленности, максим егоров