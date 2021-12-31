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Луганск направил в МУС и ЕСПЧ более ста материалов против ВСУ
Луганск направил в МУС и ЕСПЧ более ста материалов против ВСУ - РИА Новости, 31.12.2021
Луганск направил в МУС и ЕСПЧ более ста материалов против ВСУ
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики направили более 100 материалов против украинских силовиков в Международный уголовный суд (МУС) и РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:47
2021-12-31T16:47
2021-12-31T16:47
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киев
международный уголовный суд
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики направили более 100 материалов против украинских силовиков в Международный уголовный суд (МУС) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока заявила, что за весь период конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева в Донбассе, они приняты к рассмотрению."Отправлены (в 2021 году - ред.) в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд более 100 материалов с доказательствами преступлений украинских силовиков против мирных жителей республики", - сказал Филипоненко в пятницу на брифинге.
https://radiosputnik.ria.ru/20211230/donbass-1766232492.html
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в мире, киев, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Луганск направил в МУС и ЕСПЧ более ста материалов против ВСУ
Луганск направил за год в МУС и ЕСПЧ более ста материалов против украинских силовиков