https://ria.ru/20211231/donbass-1766315027.html

Луганск направил в МУС и ЕСПЧ более ста материалов против ВСУ

Луганск направил в МУС и ЕСПЧ более ста материалов против ВСУ - РИА Новости, 31.12.2021

Луганск направил в МУС и ЕСПЧ более ста материалов против ВСУ

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики направили более 100 материалов против украинских силовиков в Международный уголовный суд (МУС) и РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T16:47

2021-12-31T16:47

2021-12-31T16:47

в мире

киев

международный уголовный суд

европейский суд по правам человека (еспч)

европейский суд

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136025/13/1360251352_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_0098e9abffb1a2cfe59eae36439bd8dd.jpg

ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики направили более 100 материалов против украинских силовиков в Международный уголовный суд (МУС) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока заявила, что за весь период конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева в Донбассе, они приняты к рассмотрению."Отправлены (в 2021 году - ред.) в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд более 100 материалов с доказательствами преступлений украинских силовиков против мирных жителей республики", - сказал Филипоненко в пятницу на брифинге.

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/donbass-1766232492.html

https://ria.ru/20211230/donbass-1766222105.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр