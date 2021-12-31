https://ria.ru/20211231/diplomatiya-1766266304.html
Вена против давления на Москву из-за Украины, заявил российский посол
Вена против давления на Москву из-за Украины, заявил российский посол - РИА Новости, 31.12.2021
Вена против давления на Москву из-за Украины, заявил российский посол
Для Москвы важно, что власти Австрии выступают против использования проекта "Северный поток — 2" в качестве средства давления на Россию в контексте кризиса на... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T09:18
2021-12-31T09:18
2021-12-31T09:18
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северный поток — 2
дмитрий любинский
александер шалленберг
россия
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ВЕНА, 31 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Для Москвы важно, что власти Австрии выступают против использования проекта "Северный поток — 2" в качестве средства давления на Россию в контексте кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский."Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV, в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования", - сказал Любинский.По его словам, в посольстве отфиксировали подтверждения приверженности этой линии уже в первых заявлениях канцлера Карла Нехаммера и главы МИД Александера Шалленберга, которые исходят из того, что газопровод будет в скором времени введен в эксплуатацию в соответствии с имеющимися планами."Со своей стороны могу лишь отметить, что до сих пор руководство Австрии последовательно поддерживало реализацию "Северного потока — 2", несмотря на, как мы полагаем, неослабевающее давление извне. Причина понятна – экономическая выгодность и целесообразность", - заключил посол.
https://ria.ru/20211105/avstriya-1757783844.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211230/sevpotok-1766164915.html
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в мире, австрия, москва, omv, северный поток — 2, дмитрий любинский, александер шалленберг, россия, карл нехаммер
Вена против давления на Москву из-за Украины, заявил российский посол
Посол в Австрии Любинский: Вена против давления на Москву с помощью "Северного потока — 2"