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Вена против давления на Москву из-за Украины, заявил российский посол
Вена против давления на Москву из-за Украины, заявил российский посол - РИА Новости, 31.12.2021
Вена против давления на Москву из-за Украины, заявил российский посол
Для Москвы важно, что власти Австрии выступают против использования проекта "Северный поток — 2" в качестве средства давления на Россию в контексте кризиса на... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T09:18
2021-12-31T09:18
в мире
австрия
москва
omv
северный поток — 2
дмитрий любинский
александер шалленберг
россия
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ВЕНА, 31 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Для Москвы важно, что власти Австрии выступают против использования проекта "Северный поток — 2" в качестве средства давления на Россию в контексте кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский."Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV, в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования", - сказал Любинский.По его словам, в посольстве отфиксировали подтверждения приверженности этой линии уже в первых заявлениях канцлера Карла Нехаммера и главы МИД Александера Шалленберга, которые исходят из того, что газопровод будет в скором времени введен в эксплуатацию в соответствии с имеющимися планами."Со своей стороны могу лишь отметить, что до сих пор руководство Австрии последовательно поддерживало реализацию "Северного потока — 2", несмотря на, как мы полагаем, неослабевающее давление извне. Причина понятна – экономическая выгодность и целесообразность", - заключил посол.
https://ria.ru/20211105/avstriya-1757783844.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211230/sevpotok-1766164915.html
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в мире, австрия, москва, omv, северный поток — 2, дмитрий любинский, александер шалленберг, россия, карл нехаммер
09:18 31.12.2021
 
Вена против давления на Москву из-за Украины, заявил российский посол

Посол в Австрии Любинский: Вена против давления на Москву с помощью "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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ВЕНА, 31 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Для Москвы важно, что власти Австрии выступают против использования проекта "Северный поток — 2" в качестве средства давления на Россию в контексте кризиса на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV, в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования", - сказал Любинский.
Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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По его словам, в посольстве отфиксировали подтверждения приверженности этой линии уже в первых заявлениях канцлера Карла Нехаммера и главы МИД Александера Шалленберга, которые исходят из того, что газопровод будет в скором времени введен в эксплуатацию в соответствии с имеющимися планами.
"Со своей стороны могу лишь отметить, что до сих пор руководство Австрии последовательно поддерживало реализацию "Северного потока — 2", несмотря на, как мы полагаем, неослабевающее давление извне. Причина понятна – экономическая выгодность и целесообразность", - заключил посол.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 13:20В мире
В Германии заявили, что сертификация "Северного потока-2" идет по закону
 
В миреАвстрияМоскваOMVСеверный поток — 2Дмитрий ЛюбинскийАлександер ШалленбергРоссияКарл Нехаммер
 
 
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