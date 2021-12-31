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Этот продукт поможет вам избежать диабета

Назван дешевый продукт, снижающий риск развития диабета - РИА Новости, 31.12.2021

Этот продукт поможет вам избежать диабета

Британский врач Сара Брюэр рассказала о пользе брюссельской капусты при повышенном уровне сахара в крови, пишет Daily Express. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:45

2021-12-31T11:45

2021-12-31T15:14

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Британский врач Сара Брюэр рассказала о пользе брюссельской капусты при повышенном уровне сахара в крови, пишет Daily Express.В статье отмечается, что с диабетом второго типа, в отличие от первого, можно бороться, ведя здоровый образ жизни и следя за рационом. По словам Брюэр, в рацион нужно включить брюссельскую капусту: в ней содержится много полезных элементов, среди которых — витамины C и E, кальций, клетчатка и антиоксиданты."Сама по себе капуста не снижает уровень глюкозы в крови, но она помогает замедлить его повышение после приема пищи", — подчеркнула специалист, отметив, что такой эффект достигается благодаря наличию клетчатки в овоще и ее "медленному движению по организму".Кроме того, в брюссельской капусте присутствует альфа-липоевая кислота, которая, по данным различных исследований, повышает чувствительность организма к инсулину. В сочетании с клетчаткой она снижает риск развития диабета, подытожила специалист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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