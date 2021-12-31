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Этот продукт поможет вам избежать диабета
Назван дешевый продукт, снижающий риск развития диабета - РИА Новости, 31.12.2021
Этот продукт поможет вам избежать диабета
Британский врач Сара Брюэр рассказала о пользе брюссельской капусты при повышенном уровне сахара в крови, пишет Daily Express. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:45
2021-12-31T11:45
2021-12-31T15:14
общество
великобритания
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Британский врач Сара Брюэр рассказала о пользе брюссельской капусты при повышенном уровне сахара в крови, пишет Daily Express.В статье отмечается, что с диабетом второго типа, в отличие от первого, можно бороться, ведя здоровый образ жизни и следя за рационом. По словам Брюэр, в рацион нужно включить брюссельскую капусту: в ней содержится много полезных элементов, среди которых — витамины C и E, кальций, клетчатка и антиоксиданты."Сама по себе капуста не снижает уровень глюкозы в крови, но она помогает замедлить его повышение после приема пищи", — подчеркнула специалист, отметив, что такой эффект достигается благодаря наличию клетчатки в овоще и ее "медленному движению по организму".Кроме того, в брюссельской капусте присутствует альфа-липоевая кислота, которая, по данным различных исследований, повышает чувствительность организма к инсулину. В сочетании с клетчаткой она снижает риск развития диабета, подытожила специалист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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общество, великобритания, здоровье - общество
11:45 31.12.2021 (обновлено: 15:14 31.12.2021)
Назван дешевый продукт, снижающий риск развития диабета
Daily Express: брюссельская капуста помогает контролировать уровень сахара в крови
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Британский врач Сара Брюэр рассказала о пользе брюссельской капусты при повышенном уровне сахара в крови, пишет Daily Express
.
В статье отмечается, что с диабетом второго типа, в отличие от первого, можно бороться, ведя здоровый образ жизни и следя за рационом. По словам Брюэр, в рацион нужно включить брюссельскую капусту: в ней содержится много полезных элементов, среди которых — витамины C и E, кальций, клетчатка и антиоксиданты.
"Сама по себе капуста не снижает уровень глюкозы в крови, но она помогает замедлить его повышение после приема пищи", — подчеркнула специалист, отметив, что такой эффект достигается благодаря наличию клетчатки в овоще и ее "медленному движению по организму".
Кроме того, в брюссельской капусте присутствует альфа-липоевая кислота, которая, по данным различных исследований, повышает чувствительность организма к инсулину. В сочетании с клетчаткой она снижает риск развития диабета, подытожила специалист.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>