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В Саратове заявили, что уровень жизни в городе должен достигнуть столичного

В Саратове заявили, что уровень жизни в городе должен достигнуть столичного - РИА Новости, 31.12.2021

В Саратове заявили, что уровень жизни в городе должен достигнуть столичного

Благосостояние жителей Саратова, который с 1 января увеличится в шесть раз и станет вторым по площади городом в России, должно пропорционально вырасти и достичь РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T20:21

2021-12-31T20:21

2021-12-31T20:21

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саратов

москва

михаил исаев

россия

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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Благосостояние жителей Саратова, который с 1 января увеличится в шесть раз и станет вторым по площади городом в России, должно пропорционально вырасти и достичь уровня Москвы, заявил глава Саратова Михаил Исаев.Ранее в пресс-службе мэрии РИА Новости сообщили, что территория Саратова с 1 января в связи с присоединением к городу 79 окрестных сел увеличится в шесть раз и достигнет около 2,4 тысячи квадратных километров, уступая по площади только Москве. При этом численность населения города после присоединения новых территорий составит около 900 тысяч человек."Увеличение площади - это не самоцель. Мы должны сделать все, чтобы благосостояние граждан росло пропорционально городу. Муниципальная власть ежедневно работает над этим и не будет останавливаться… У нас амбициозная цель - достичь уровня благосостояния жителей Саратова такого же, как в Москве", - написал Исаев в Instagram.Он подчеркнул, что во всех процессах в приоритете всегда только жители."Именно уровень жизни населения - показатель качества власти и эффективности принимаемых решений. Понимая это, мы не намерены останавливаться в вопросах усовершенствования всех направлений деятельности", - добавил мэр.

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общество, саратов, москва, михаил исаев, россия