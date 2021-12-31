https://ria.ru/20211231/blagosostoyanie-1766303789.html
Путин назвал главную цель российских властей
Путин назвал главную цель российских властей - РИА Новости, 31.12.2021
Путин назвал главную цель российских властей
Президент России Владимир Путин назвал главной целью властей - повышение благосостояния и качества жизни россиян. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T15:01
2021-12-31T15:01
2021-12-31T20:23
новый год — 2022
общество
владимир путин
новый год
россия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной целью властей - повышение благосостояния и качества жизни россиян."Главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей родины", - сказал он в новогоднем обращении, говоря о реализации национальных целей развития.
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общество, владимир путин, новый год, россия
15:01 31.12.2021 (обновлено: 20:23 31.12.2021)
Путин назвал главную цель российских властей
Президент Путин: главной целью властей является повышение благосостояния и доходов россиян