https://ria.ru/20211231/blagosostoyanie-1766303789.html

Путин назвал главную цель российских властей

Путин назвал главную цель российских властей - РИА Новости, 31.12.2021

Путин назвал главную цель российских властей

Президент России Владимир Путин назвал главной целью властей - повышение благосостояния и качества жизни россиян. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T15:01

2021-12-31T15:01

2021-12-31T20:23

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общество

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главной целью властей - повышение благосостояния и качества жизни россиян."Главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей родины", - сказал он в новогоднем обращении, говоря о реализации национальных целей развития.

https://ria.ru/20211231/rossiya-1766221272.html

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общество, владимир путин, новый год, россия