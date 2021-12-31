https://ria.ru/20211231/birzhi-1766313503.html

Европейские биржи закрыли год уверенным ростом

Европейские биржи закрыли год уверенным ростом - РИА Новости, 31.12.2021

Европейские биржи закрыли год уверенным ростом

Основные фондовые индексы Европы завершили 2021 год уверенным ростом, свидетельствуют данные торгов. Лидером стал французский индекс CAC 40, который набрал за... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T16:31

2021-12-31T16:31

2021-12-31T18:48

экономика

европа

ftse

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы завершили 2021 год уверенным ростом, свидетельствуют данные торгов. Лидером стал французский индекс CAC 40, который набрал за год почти 29%, показав лучший результат с 1999 года.По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 0,32% - до 7379,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,28%, до 7153,03 пункта. Немецкая биржа закрыта на праздники. По итогам четверга индекс DAX вырос на 0,21% - до 15884,86 пункта.По итогам года FTSE 100 вырос на 14,2%, что является сильнейшим ростом с 2016 года. При этом индекс практически компенсировал потери 2020 года (тогда FTSE 100 упал на 14,3%). Французский CAC 40 набрал за год 28,85%, что стало лучшим показателем с 1999 года. Немецкий DAX вырос на 15,8%, что является сильнейшим ростом с 2019 года.Лучшим месяцем для немецкого и французского индексов стал март (рост на 8,9% и на 6,38% соответственно), а британский индекс показал наибольший прирост в декабре. Самое сильное падение FTSE 100 было зафиксировано в ноябре (2,5%), САС 40 – в январе (2,7%), DAX – в апреле (2,1%).Большое внимание в этом году инвесторы уделяли инфляции, которая стремительно ускорилась как в Европе, так и во всем мире. Причиной этому стали повсеместные сбои в цепочках поставок, спровоцированные пандемией, нехватка материалов и рабочей силы. По итогам ноября годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 4,9%, что стало рекордным показателем за 30 лет (данные за декабрь станут известны в январе). Это вызвало опасения стагфляции, а также снижения экономической поддержки мировыми центробанками.Также рынки оценивали перспективы дальнейшего экономического роста европейских стран, который, как показала статистика, замедлился по сравнению с прошлым годом. Однако показатели все равно были достаточными, чтобы говорить о возможном возвращении в 2022 году к "доковидным" уровням.В этих условиях Банк Англии в декабре повысил свою процентную ставку до 0,25% с 0,1%, сохранив при этом объем выкупа активов в размере 895 миллиардов фунтов стерлингов.Европейский центробанк в свою очередь, несмотря на сохраняющиеся "коронавирусные" опасения, обострившиеся после выявления нового штамма "омикрон", по итогам декабрьского заседания решил сократить выкуп активов по специальной программе PEPP и завершить эту программу в марте 2022 года. Ставка ЕЦБ осталась на прежнем нулевом уровне.

https://ria.ru/20211230/fyuchersy-1766123820.html

https://ria.ru/20211229/neft-1765937869.html

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экономика, европа, ftse