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Россия твердо отстаивала интересы в сфере безопасности, заявил Путин
Россия твердо отстаивала интересы в сфере безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 31.12.2021
Россия твердо отстаивала интересы в сфере безопасности, заявил Путин
Россия твердо и последовательно отстаивала интересы страны и россиян по вопросам безопасности и в целом достойно прошла 2021 год, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T14:58
2021-12-31T14:58
2021-12-31T20:25
политика
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россия твердо и последовательно отстаивала интересы страны и россиян по вопросам безопасности и в целом достойно прошла 2021 год, заявил президент РФ Владимир Путин."Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложных ситуациях. В первую очередь, поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети - будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и гражданина", – сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.Первыми новогоднее обращение президента Услышали жители Камчатки, где уже наступил Новый год.Он отметил, что в короткие сроки удалось восстановить экономику и сейчас по многим позициям Россия выходит на реализацию стратегических задач развития."Конечно, нерешенных проблем очень много, но этот год мы прошли достойно", – добавил президент.
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политика, владимир путин, россия
14:58 31.12.2021 (обновлено: 20:25 31.12.2021)
Россия твердо отстаивала интересы в сфере безопасности, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия твердо отстаивала интересы в сфере безопасности
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россия
твердо и последовательно отстаивала интересы страны и россиян по вопросам безопасности и в целом достойно прошла 2021 год, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложных ситуациях. В первую очередь, поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети - будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и гражданина", – сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.
Первыми новогоднее обращение президента Услышали жители Камчатки, где уже наступил Новый год.
Он отметил, что в короткие сроки удалось восстановить экономику и сейчас по многим позициям Россия выходит на реализацию стратегических задач развития.
"Конечно, нерешенных проблем очень много, но этот год мы прошли достойно", – добавил президент.