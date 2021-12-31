https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1766254419.html

Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США

Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США - РИА Новости, 31.12.2021

Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США

Президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену во время телефонного разговора, что Россия будет вести себя так, как вели бы... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T01:57

2021-12-31T01:57

2021-12-31T01:57

в мире

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену во время телефонного разговора, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - сказал Ушаков журналистам по итогам разговора Путина и Байдена.По его словам, Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.

https://ria.ru/20211231/sanktsii-1766254239.html

сша

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия