https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1766254419.html
Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США - РИА Новости, 31.12.2021
Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
Президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену во время телефонного разговора, что Россия будет вести себя так, как вели бы... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T01:57
2021-12-31T01:57
2021-12-31T01:57
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену во время телефонного разговора, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - сказал Ушаков журналистам по итогам разговора Путина и Байдена.По его словам, Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
Президент Путин заявил, что Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США