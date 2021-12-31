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В шаге от ядерной войны. Что ждет мир в 2022-м
В шаге от ядерной войны. Что ждет мир в 2022-м - РИА Новости, 31.12.2021
В шаге от ядерной войны. Что ждет мир в 2022-м
Будет ли новая война в Донбассе, сохранят ли власть Владимир Зеленский, Александр Лукашенко и Никол Пашинян, чем обернется острое соперничество Америки и Китая, РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T08:00
2021-12-31T07:59
в мире
украина
армения
азербайджан
иран
белоруссия
австралия
китай
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Будет ли новая война в Донбассе, сохранят ли власть Владимир Зеленский, Александр Лукашенко и Никол Пашинян, чем обернется острое соперничество Америки и Китая, какова судьба ядерной сделки с Ираном — с этими проблемами мир входит в наступающий год. Что еще повлияет на мировую политику в 2022-м — разбиралось РИА Новости.Красные линии Си и ДжоМногое будет зависеть от отношений США и Китая. Вашингтон и Пекин продолжат расставлять красные линии в Индо-Тихоокеанском регионе. Обостряется вопрос статуса Тайваня. Китайцы ужесточили риторику в адрес отколовшейся в 1949 году провинции. Си Цзиньпин прямо заявил, что хочет объединения. Тайбэй опасается силового сценария и зовет на помощь союзников.Западные партнеры окажутся в непростой ситуации. С одной стороны, США и ЕС признают остров китайским, с другой — придерживаются принципа "одна страна — две системы". Теперь Пекин настаивает на политическом и экономическом единстве."Альянс США, Великобритании и Австралии — AUKUS — направлен на сдерживание Китая. Тайвань может стать одной из ключевых проблем, где новому объединению предстоит себя показать. Запад раздражают не столько претензии Пекина на Тайбэй, сколько укрепление его военно-морской мощи. В этом видят угрозу всему Индо-Тихоокеанскому региону", — объясняет китаист Московского центра Карнеги Темур Умаров.Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин согласен с тем, что Китай в 2022-м доставит Америке немало хлопот. Но обращает внимание на позитивную тональность недавних переговоров по видеосвязи Джо Байдена и Си Цзиньпина.А главный раздражитель тут — Тайбэй. "Байден пообещал, что американцы не будут вмешиваться во внутриполитические процессы в Китае. Однако о Тайване промолчать они не смогут и через AUKUS играют на опережение", — рассуждает Кошкин.Коммунисты и демократыТем не менее эксперты уверены: и Пекин, и Вашингтон сосредоточатся на внутренних проблемах."В Китае на осень запланировали XX пленум ЦК Компартии. Си Цзиньпин должен определиться с преемником. Но, видимо, он останется на третий срок и сломает систему смены власти, сложившуюся в 1970-е. Политическая элита к этому готова, последствия выяснятся позднее", — говорит Умаров.Для США главное внутриполитическое событие — промежуточные выборы в конгресс, которые воспринимаются как референдум о доверии демократам и лично Байдену."В прошлом году президент совершил много ошибок. Он поздно отреагировал на арабо-израильское противостояние. Потом — чересчур поспешный вывод войск из Афганистана. Пандемия, инфляция, безработица — все это обвалило рейтинг. Скорее всего, демократы не сохранят большинство в конгрессе", — прогнозирует Кошкин.Зеленский против Майдана 3.0Наступающий год может стать переломным для российско-украинских отношений, полагает директор Центра политических исследований Андрей Федоров. К границе с осени стягиваются войска, возможны провокации. Любой неосторожный шаг чреват эскалацией и новой войной в Донбассе."Украина в политическом тупике. Минские соглашения не выполняются. "Нормандский формат" не работает. Запад на словах поддерживает, но на деле предпочел бы поскорее забыть о Киеве. В Германии новый канцлер, пока не вовлеченный в украинские хитросплетения. Франция занята подготовкой к президентским выборам. США вывели войска из Афганистана и вряд ли захотят воевать в Донбассе. Чтобы вернуть внимание, Киев может пойти на обострение", — рассуждает Федоров.Политолог не исключает попыток свергнуть Зеленского. Недавние демонстрации — только начало. Люди выходят на улицу не сами по себе, за этим стоит крупный бизнес, полагает он."Майдан 3.0 может произойти из-за "закона об олигархах". Гвардия украинских предпринимателей давит на Зеленского, чтобы его отменить. Но президент пока обороняется. Заявление о готовящемся госперевороте — попытка найти компромисс. Если олигархи уловят этот знак, очередная революция не состоится", — говорит Федоров.Украинский политолог Константин Скоркин допускает возможность досрочных президентских выборов. "Рейтинг Зеленского падает, однако пока у него есть шанс набрать больше других. Его центристский электорат не уйдет к пророссийским или националистическим силам. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, ушедший в оппозицию, не слишком популярен и победить не сможет", — аргументирует собеседник.Азовское море — еще одна точка напряженности, которая даст о себе знать в 2022-м. "Украинцы планируют перебазировать часть Военно-морских сил в эти воды. Кроме того, США и Великобритания готовы открыть там военные базы. Это вызовет негативную реакцию России", — уверен Федоров.Референдум по-белорусскиВ Белоруссии главное — референдум по конституции, предварительно намеченный на февраль. Над текстом работал лично Александр Лукашенко. Его оппоненты возмутились, что документ ни с кем не обсудили. Это послужит поводом для протестов, полагает координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. Но добавляет: недовольство будет краткосрочным."День референдума — последняя возможность для оппозиции повлиять на процесс, в котором они не участвуют (по большей части добровольно). Но вряд ли локальные акции серьезно повлияют на результаты голосования. Пока все идет по плану", — отмечает он.Андрей Федоров не исключает, что после референдума Лукашенко объявит внеочередные президентские выборы. "Ситуация складывается в его пользу. Серьезных конкурентов нет. Оппозицию выдавили за границу. Несмотря на западные санкции, экономика растет, безработица падает, — перечисляет собеседник. — Идеальные условия, чтобы подтвердить легитимность".Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах не разрешится до тех пор, пока Минск и Брюссель не достигнут соглашения хотя бы о частичной отмене санкций, предсказывает Мельянцов.Политолог обращает внимание на милитаризацию Польши, Литвы и Белоруссии: "Фактически это зона соприкосновения НАТО и Союзного государства. Скопление там войск и военной техники чревато инцидентами. Это может запустить цепную реакцию и обернуться столкновением".Переговоры или конфронтацияНапряженная обстановка сохранится и на Южном Кавказе. Армянский политолог Айк Халатян опасается вооруженных инцидентов между Ереваном и Баку. Определение границ и открытие дорог — долгая история, не на один год."Конструктивную роль снова может сыграть Россия. Как минимум не позволить Азербайджану и Армении скатиться к новой войне", — говорит Халатян. И добавляет: разблокировка коммуникаций и делимитация границ не означают окончательной ясности со статусом Арцаха.Эксперт прогнозирует и внутриполитическую нестабильность в Армении. "Досрочные парламентские выборы в прошлом году и победа партии Пашиняна не привели к социально-экономическим улучшениям. Люди недовольны и требуют внятных реформ. Есть риск, что Пашинян не удержит власть. В некоторых регионах его партия уже утратила большинство".Кавказовед Нурлан Гасымов полагает, что до разблокировки коммуникаций еще далеко. "Дороги предстоит построить. Следующий вопрос — кто даст гарантии безопасного провоза грузов по этим маршрутам. Недоверие между Арменией и Азербайджаном зашкаливает", — указывает он.Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию может вытеснить формат "3+3", продолжает собеседник. Помимо стран Южного Кавказа, в него войдут Россия, Турция, Иран. Сейчас эту платформу для диалога продвигает Анкара, но Грузия против сотрудничества с Москвой. Не все гладко и у Турции с Ираном."Новые переговорные площадки не имеют смысла, пока Армения и Азербайджан не придут хоть к какому-то консенсусу по делимитации. А у Турции с Россией и так серьезный военно-политический потенциал на Южном Кавказе", — отмечает Гасымов.В Грузии ожидают решения по делу Михаила Саакашвили. Политолог Арчил Сихарулидзе уверен, что бывшему президенту дадут реальный срок и как минимум до 2024-го он останется в тюрьме.Неуступчивые переговорщикиНа Ближнем Востоке в центре внимания — иранская ядерная программа. Если ее не удастся заморозить, негативные последствия ощутят Саудовская Аравия, Израиль и Турция. Но не все согласны, что возобновление прерванной при Дональде Трампе сделки сдержит Тегеран.Исламская республика активно развивает атомный проект. Звучат призывы повысить обогащение урана до 90 процентов, необходимых для ядерного оружия."При новом президенте Ибрахиме Раиси риторика Тегерана ужесточилась. Байден тоже не готов идти на уступки. Республиканцы обвинят его в предательстве. Это затягивает стартовавший в Вене переговорный процесс", — объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.Однако политолог уверен: даже если не удастся перезаключить сделку, переговоры с Ираном продолжатся. Никто в мире не хочет скатиться к ядерной войне.
https://ria.ru/20210627/kommunizm-1738630367.html
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в мире, украина, армения, азербайджан, иран, белоруссия, австралия, китай, великобритания, тайвань, ильхам алиев, владимир зеленский, евросоюз, мгимо, си цзиньпин, александр лукашенко, ближний восток, азовское море, пир-центр, джозеф "бо" байден, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
08:00 31.12.2021
 

В шаге от ядерной войны. Что ждет мир в 2022-м

© AP Photo / Jaroslav OzanaРождественская ярмарка в городе Острава, Чехия
Рождественская ярмарка в городе Острава, Чехия - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Jaroslav Ozana
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Будет ли новая война в Донбассе, сохранят ли власть Владимир Зеленский, Александр Лукашенко и Никол Пашинян, чем обернется острое соперничество Америки и Китая, какова судьба ядерной сделки с Ираном — с этими проблемами мир входит в наступающий год. Что еще повлияет на мировую политику в 2022-м — разбиралось РИА Новости.

Красные линии Си и Джо

Многое будет зависеть от отношений США и Китая. Вашингтон и Пекин продолжат расставлять красные линии в Индо-Тихоокеанском регионе. Обостряется вопрос статуса Тайваня. Китайцы ужесточили риторику в адрес отколовшейся в 1949 году провинции. Си Цзиньпин прямо заявил, что хочет объединения. Тайбэй опасается силового сценария и зовет на помощь союзников.
Западные партнеры окажутся в непростой ситуации. С одной стороны, США и ЕС признают остров китайским, с другой — придерживаются принципа "одна страна — две системы". Теперь Пекин настаивает на политическом и экономическом единстве.
"Альянс США, Великобритании и Австралии — AUKUS — направлен на сдерживание Китая. Тайвань может стать одной из ключевых проблем, где новому объединению предстоит себя показать. Запад раздражают не столько претензии Пекина на Тайбэй, сколько укрепление его военно-морской мощи. В этом видят угрозу всему Индо-Тихоокеанскому региону", — объясняет китаист Московского центра Карнеги Темур Умаров.
Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин согласен с тем, что Китай в 2022-м доставит Америке немало хлопот. Но обращает внимание на позитивную тональность недавних переговоров по видеосвязи Джо Байдена и Си Цзиньпина.
А главный раздражитель тут — Тайбэй. "Байден пообещал, что американцы не будут вмешиваться во внутриполитические процессы в Китае. Однако о Тайване промолчать они не смогут и через AUKUS играют на опережение", — рассуждает Кошкин.
Люди рядом с памятником серпу и молоту в Нанниване, провинция Шэньси - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
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Коммунисты и демократы

Тем не менее эксперты уверены: и Пекин, и Вашингтон сосредоточатся на внутренних проблемах.
"В Китае на осень запланировали XX пленум ЦК Компартии. Си Цзиньпин должен определиться с преемником. Но, видимо, он останется на третий срок и сломает систему смены власти, сложившуюся в 1970-е. Политическая элита к этому готова, последствия выяснятся позднее", — говорит Умаров.
Для США главное внутриполитическое событие — промежуточные выборы в конгресс, которые воспринимаются как референдум о доверии демократам и лично Байдену.
"В прошлом году президент совершил много ошибок. Он поздно отреагировал на арабо-израильское противостояние. Потом — чересчур поспешный вывод войск из Афганистана. Пандемия, инфляция, безработица — все это обвалило рейтинг. Скорее всего, демократы не сохранят большинство в конгрессе", — прогнозирует Кошкин.
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Зеленский против Майдана 3.0

Наступающий год может стать переломным для российско-украинских отношений, полагает директор Центра политических исследований Андрей Федоров. К границе с осени стягиваются войска, возможны провокации. Любой неосторожный шаг чреват эскалацией и новой войной в Донбассе.
"Украина в политическом тупике. Минские соглашения не выполняются. "Нормандский формат" не работает. Запад на словах поддерживает, но на деле предпочел бы поскорее забыть о Киеве. В Германии новый канцлер, пока не вовлеченный в украинские хитросплетения. Франция занята подготовкой к президентским выборам. США вывели войска из Афганистана и вряд ли захотят воевать в Донбассе. Чтобы вернуть внимание, Киев может пойти на обострение", — рассуждает Федоров.
Политолог не исключает попыток свергнуть Зеленского. Недавние демонстрации — только начало. Люди выходят на улицу не сами по себе, за этим стоит крупный бизнес, полагает он.
"Майдан 3.0 может произойти из-за "закона об олигархах". Гвардия украинских предпринимателей давит на Зеленского, чтобы его отменить. Но президент пока обороняется. Заявление о готовящемся госперевороте — попытка найти компромисс. Если олигархи уловят этот знак, очередная революция не состоится", — говорит Федоров.
Украинский политолог Константин Скоркин допускает возможность досрочных президентских выборов. "Рейтинг Зеленского падает, однако пока у него есть шанс набрать больше других. Его центристский электорат не уйдет к пророссийским или националистическим силам. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, ушедший в оппозицию, не слишком популярен и победить не сможет", — аргументирует собеседник.
Азовское море — еще одна точка напряженности, которая даст о себе знать в 2022-м. "Украинцы планируют перебазировать часть Военно-морских сил в эти воды. Кроме того, США и Великобритания готовы открыть там военные базы. Это вызовет негативную реакцию России", — уверен Федоров.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов по президентским выборам на Олимпийском стадионе в Киеве 19 апреля 2019 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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Референдум по-белорусски

В Белоруссии главное — референдум по конституции, предварительно намеченный на февраль. Над текстом работал лично Александр Лукашенко. Его оппоненты возмутились, что документ ни с кем не обсудили. Это послужит поводом для протестов, полагает координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. Но добавляет: недовольство будет краткосрочным.
"День референдума — последняя возможность для оппозиции повлиять на процесс, в котором они не участвуют (по большей части добровольно). Но вряд ли локальные акции серьезно повлияют на результаты голосования. Пока все идет по плану", — отмечает он.
Андрей Федоров не исключает, что после референдума Лукашенко объявит внеочередные президентские выборы. "Ситуация складывается в его пользу. Серьезных конкурентов нет. Оппозицию выдавили за границу. Несмотря на западные санкции, экономика растет, безработица падает, — перечисляет собеседник. — Идеальные условия, чтобы подтвердить легитимность".
Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах не разрешится до тех пор, пока Минск и Брюссель не достигнут соглашения хотя бы о частичной отмене санкций, предсказывает Мельянцов.
Политолог обращает внимание на милитаризацию Польши, Литвы и Белоруссии: "Фактически это зона соприкосновения НАТО и Союзного государства. Скопление там войск и военной техники чревато инцидентами. Это может запустить цепную реакцию и обернуться столкновением".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Переговоры или конфронтация

Напряженная обстановка сохранится и на Южном Кавказе. Армянский политолог Айк Халатян опасается вооруженных инцидентов между Ереваном и Баку. Определение границ и открытие дорог — долгая история, не на один год.
"Конструктивную роль снова может сыграть Россия. Как минимум не позволить Азербайджану и Армении скатиться к новой войне", — говорит Халатян. И добавляет: разблокировка коммуникаций и делимитация границ не означают окончательной ясности со статусом Арцаха.
Эксперт прогнозирует и внутриполитическую нестабильность в Армении. "Досрочные парламентские выборы в прошлом году и победа партии Пашиняна не привели к социально-экономическим улучшениям. Люди недовольны и требуют внятных реформ. Есть риск, что Пашинян не удержит власть. В некоторых регионах его партия уже утратила большинство".
Кавказовед Нурлан Гасымов полагает, что до разблокировки коммуникаций еще далеко. "Дороги предстоит построить. Следующий вопрос — кто даст гарантии безопасного провоза грузов по этим маршрутам. Недоверие между Арменией и Азербайджаном зашкаливает", — указывает он.
Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию может вытеснить формат "3+3", продолжает собеседник. Помимо стран Южного Кавказа, в него войдут Россия, Турция, Иран. Сейчас эту платформу для диалога продвигает Анкара, но Грузия против сотрудничества с Москвой. Не все гладко и у Турции с Ираном.
"Новые переговорные площадки не имеют смысла, пока Армения и Азербайджан не придут хоть к какому-то консенсусу по делимитации. А у Турции с Россией и так серьезный военно-политический потенциал на Южном Кавказе", — отмечает Гасымов.
В Грузии ожидают решения по делу Михаила Саакашвили. Политолог Арчил Сихарулидзе уверен, что бывшему президенту дадут реальный срок и как минимум до 2024-го он останется в тюрьме.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Вернем и не спросим Армению". Азербайджан взялся за коридор раздора

Неуступчивые переговорщики

На Ближнем Востоке в центре внимания — иранская ядерная программа. Если ее не удастся заморозить, негативные последствия ощутят Саудовская Аравия, Израиль и Турция. Но не все согласны, что возобновление прерванной при Дональде Трампе сделки сдержит Тегеран.
Исламская республика активно развивает атомный проект. Звучат призывы повысить обогащение урана до 90 процентов, необходимых для ядерного оружия.
"При новом президенте Ибрахиме Раиси риторика Тегерана ужесточилась. Байден тоже не готов идти на уступки. Республиканцы обвинят его в предательстве. Это затягивает стартовавший в Вене переговорный процесс", — объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.
Однако политолог уверен: даже если не удастся перезаключить сделку, переговоры с Ираном продолжатся. Никто в мире не хочет скатиться к ядерной войне.
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas GuevaraАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas Guevara
Американские военные в аэропорту Кабула
 
В миреУкраинаАрменияАзербайджанИранБелоруссияАвстралияКитайВеликобританияТайваньИльхам АлиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзМГИМОСи ЦзиньпинАлександр ЛукашенкоБлижний ВостокАзовское мореПИР-центрДжозеф "Бо" БайденРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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Заголовок открываемого материала
01:21Зеленский назвал свою главную цель
01:17Байден пригрозил Путину "высокой ценой" в случае "агрессии" против Украины
01:16Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
01:15В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
01:05Повышение пенсий и налог на вклады: что изменилось в России с 1 января
01:02Казахстан принял председательство в СНГ
00:59В России начал действовать налог на вклады
00:54Председательство в ЕАЭС перешло к Киргизии
00:50В России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-гигантов
00:44В Москве для многодетных семей изменились правила проезда в транспорте
00:37ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью
00:29В России изменились правила назначения пособия по беременности
00:22В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
00:19В России выросли страховые пенсии по старости
00:13В России выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум
00:08В России вырос размер пособия по безработице
00:00В Москве начинает работать единый оператор по обращению с мусором
00:00Православные отмечают день Ильи Муромца
23:56В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ
23:50КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом
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