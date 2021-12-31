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В ЛНР за неделю зафиксировали четыре случая глушения сигнала беспилотников
В ЛНР за неделю зафиксировали четыре случая глушения сигнала беспилотников - РИА Новости, 31.12.2021
В ЛНР за неделю зафиксировали четыре случая глушения сигнала беспилотников
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю четыре случая глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T15:58
2021-12-31T15:58
в мире
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москва
вооруженные силы украины
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ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю четыре случая глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."За истекшую неделю зафиксировано четыре случая глушения беспилотников миссии (ОБСЕ - ред.) с помощью средств РЭБ ВСУ", - сказал Филипоненко на брифинге.По его словам, такими действиями украинские силовики препятствуют мониторингу сотрудниками миссии ОБСЕ ситуации у линии соприкосновения. Он уточнил, что Народная милиция зафиксировала работу групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе четырех подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, оон, москва, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
15:58 31.12.2021
 
В ЛНР за неделю зафиксировали четыре случая глушения сигнала беспилотников

В ЛНР за неделю зафиксировали четыре случая глушения сигнала беспилотников ОБСЕ в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала за неделю четыре случая глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"За истекшую неделю зафиксировано четыре случая глушения беспилотников миссии (ОБСЕ - ред.) с помощью средств РЭБ ВСУ", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, такими действиями украинские силовики препятствуют мониторингу сотрудниками миссии ОБСЕ ситуации у линии соприкосновения. Он уточнил, что Народная милиция зафиксировала работу групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе четырех подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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