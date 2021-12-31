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Москва и Вена в 2022 году активизируют партнерские связи, заявил посол
Москва и Вена в 2022 году активизируют партнерские связи, заявил посол - РИА Новости, 31.12.2021
Москва и Вена в 2022 году активизируют партнерские связи, заявил посол
Москва и Вена в 2022 году активизируют давние традиционные партнерские связи, реализуют ряд совместных проектов и интересных инициатив, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:06
2021-12-31T10:06
в мире
москва
грац
дмитрий любинский
россия
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ВЕНА, 31 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Москва и Вена в 2022 году активизируют давние традиционные партнерские связи, реализуют ряд совместных проектов и интересных инициатив, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский."В ближайшей повестке дня – и эту тему хотел бы выделить отдельно – активизация давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран – Москвой и Веной. С бургомистром Михаэлем Людвигом мы полностью согласны в том, что пришло время реализации целого ряда совместных проектов и интересных инициатив. Хотел бы подчеркнуть, что это обоюдный настрой столичных властей", - сказал посол.Любинский добавил, что с Палатой экономики Австрии посольство готовится провести второй форум "День российских регионов" ориентировочно весной 2022 года, готовятся бизнес-миссии в Австрию по линии ряда российских регионов."Укреплению межрегионального сотрудничества способствует работа почетных консулов России в Австрии из числа авторитетных местных бизнесменов. В уходящем году открылось бюро четвертого по счету почетного консула – в Граце. Планируем не останавливаться на достигнутом, расширять эту сеть и далее", - заключил дипломат.
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в мире, москва, грац, дмитрий любинский, россия
10:06 31.12.2021
 
Москва и Вена в 2022 году активизируют партнерские связи, заявил посол

Посол Любинский заявил, что Москва и Вена в 2022 году активизируют партнерские связи

© РИА Новости / Абрамочкин ЮрийВена
Вена - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Абрамочкин Юрий
Читать ria.ru в
ВЕНА, 31 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Москва и Вена в 2022 году активизируют давние традиционные партнерские связи, реализуют ряд совместных проектов и интересных инициатив, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"В ближайшей повестке дня – и эту тему хотел бы выделить отдельно – активизация давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран – Москвой и Веной. С бургомистром Михаэлем Людвигом мы полностью согласны в том, что пришло время реализации целого ряда совместных проектов и интересных инициатив. Хотел бы подчеркнуть, что это обоюдный настрой столичных властей", - сказал посол.
Любинский добавил, что с Палатой экономики Австрии посольство готовится провести второй форум "День российских регионов" ориентировочно весной 2022 года, готовятся бизнес-миссии в Австрию по линии ряда российских регионов.
"Укреплению межрегионального сотрудничества способствует работа почетных консулов России в Австрии из числа авторитетных местных бизнесменов. В уходящем году открылось бюро четвертого по счету почетного консула – в Граце. Планируем не останавливаться на достигнутом, расширять эту сеть и далее", - заключил дипломат.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
10:00
Дмитрий Любинский: "Северный поток — 2" в общих интересах России и Австрии
 
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