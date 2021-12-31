https://ria.ru/20211231/avariya-1766315697.html
В Коми из-за аварии на теплотрассе ввели режим ЧС
В Коми из-за аварии на теплотрассе ввели режим ЧС - РИА Новости, 31.12.2021
В Коми из-за аварии на теплотрассе ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Печора республики Коми из-за аварии на теплотрассе, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:56
2021-12-31T16:56
2021-12-31T17:08
происшествия
печора
республика коми
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Печора республики Коми из-за аварии на теплотрассе, сообщили в пресс-службе главы региона."Вчера в районе улицы Гагарина 8 котельная произошло падение давления. Было принято решение остановить теплоснабжение. Сейчас найдено место прорыва", - сообщил губернатор региона Владимир Уйба.Уточняется, что из-за аварии без теплоснабжения остались более 20 жилых домов. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. Аварийно-ремонтные работы ведут бригады ООО "ТЭК-Печора", МУП "Горводоканал" и АО "Тепловая сервисная компания", также задействована техника ресурсоснабжающих организаций.В настоящее время проводятся земляные работы по поиску места утечки теплоносителя. Открыта аварийная перемычка между районом тепловых сетей от котельной №3 в сторону котельной №8. Организована подача тепла в 10 жилых домов и госпиталь.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/snegokhod-1764946453.html
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происшествия, печора, республика коми, владимир уйба
16:56 31.12.2021 (обновлено: 17:08 31.12.2021)
В Коми из-за аварии на теплотрассе ввели режим ЧС
В Печоре в республике Коми из-за аварии на теплотрассе ввели режим ЧС