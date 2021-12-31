https://ria.ru/20211231/avariya-1766315697.html

В Коми из-за аварии на теплотрассе ввели режим ЧС

В Коми из-за аварии на теплотрассе ввели режим ЧС - РИА Новости, 31.12.2021

В Коми из-за аварии на теплотрассе ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Печора республики Коми из-за аварии на теплотрассе, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T16:56

2021-12-31T16:56

2021-12-31T17:08

происшествия

печора

республика коми

владимир уйба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Печора республики Коми из-за аварии на теплотрассе, сообщили в пресс-службе главы региона."Вчера в районе улицы Гагарина 8 котельная произошло падение давления. Было принято решение остановить теплоснабжение. Сейчас найдено место прорыва", - сообщил губернатор региона Владимир Уйба.Уточняется, что из-за аварии без теплоснабжения остались более 20 жилых домов. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. Аварийно-ремонтные работы ведут бригады ООО "ТЭК-Печора", МУП "Горводоканал" и АО "Тепловая сервисная компания", также задействована техника ресурсоснабжающих организаций.В настоящее время проводятся земляные работы по поиску места утечки теплоносителя. Открыта аварийная перемычка между районом тепловых сетей от котельной №3 в сторону котельной №8. Организована подача тепла в 10 жилых домов и госпиталь.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/snegokhod-1764946453.html

https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766101476.html

печора

республика коми

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происшествия, печора, республика коми, владимир уйба