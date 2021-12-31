https://ria.ru/20211231/animatsiya-1766286709.html

Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня анимации

Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня анимации - РИА Новости, 31.12.2021

Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня анимации

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня или профессионального праздника российской анимации, сообщает... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:30

2021-12-31T12:30

2021-12-31T12:37

общество

михаил мишустин

культура

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня или профессионального праздника российской анимации, сообщает пресс-служба кабмина."Минкультуры поручено проработать вопрос об установлении памятного дня или профессионального праздника российской анимации. До 15 февраля проект соответствующего нормативного акта должен быть внесён в правительство", - говорится в сообщении.Отмечается, что решения по поддержке отечественной киноиндустрии будут реализованы в ближайшие три месяца.

https://ria.ru/20211231/kinematograf-1766286472.html

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общество, михаил мишустин, культура