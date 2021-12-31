https://ria.ru/20211231/animatsiya-1766286709.html
Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня анимации
Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня анимации - РИА Новости, 31.12.2021
Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня анимации
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня или профессионального праздника российской анимации, сообщает... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T12:30
2021-12-31T12:30
2021-12-31T12:37
общество
михаил мишустин
культура
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня или профессионального праздника российской анимации, сообщает пресс-служба кабмина."Минкультуры поручено проработать вопрос об установлении памятного дня или профессионального праздника российской анимации. До 15 февраля проект соответствующего нормативного акта должен быть внесён в правительство", - говорится в сообщении.Отмечается, что решения по поддержке отечественной киноиндустрии будут реализованы в ближайшие три месяца.
https://ria.ru/20211231/kinematograf-1766286472.html
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общество, михаил мишустин, культура
12:30 31.12.2021 (обновлено: 12:37 31.12.2021)
Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня анимации
Премьер Мишустин поручил проработать вопрос об установлении памятного дня анимации