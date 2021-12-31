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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211231/afganistan-1766314862.html
Талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды
Талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды - РИА Новости, 31.12.2021
Талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не будет заставлять мужчин отращивать... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:45
2021-12-31T16:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
гильменд (провинция)
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 31 дек - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не будет заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их, говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.Ранее талибы рекомендовали всем мужчинам страны не брить бороды.В заявлении министерства отмечается, что талибы не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за ее отсутствие. Министерство заявило, что отращивание бороды является всего лишь рекомендацией.Ранее сообщалось, что должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в афганской провинции Гильменд рекомендовали не делать укладки волос и не брить бороды. Однако позже телеканал Tolo News со ссылкой на чиновника из министерства культуры и информации временного правительства Афганистана сообщил, что запрет на бритье бород не является официальной позицией "Талибана"*.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211228/afganistan-1765779077.html
кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, гильменд (провинция), мохаммад хасан ахунд
16:45 31.12.2021
 
Талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды

Движение "Талибан"* заявило, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды

© AP Photo / Petros GiannakourisЛюди на границе Афганистана и Ирана
Люди на границе Афганистана и Ирана - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Petros Giannakouris
Люди на границе Афганистана и Ирана . Архивное фото
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КАБУЛ, 31 дек - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не будет заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их, говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.
Ранее талибы рекомендовали всем мужчинам страны не брить бороды.
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В заявлении министерства отмечается, что талибы не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за ее отсутствие. Министерство заявило, что отращивание бороды является всего лишь рекомендацией.
Ранее сообщалось, что должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в афганской провинции Гильменд рекомендовали не делать укладки волос и не брить бороды. Однако позже телеканал Tolo News со ссылкой на чиновника из министерства культуры и информации временного правительства Афганистана сообщил, что запрет на бритье бород не является официальной позицией "Талибана"*.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанГильменд (провинция)Мохаммад Хасан Ахунд
 
 
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