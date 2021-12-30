https://ria.ru/20211230/zhirinovskiy-1766193034.html

Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем хабаровский губернатор

Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем хабаровский губернатор - РИА Новости, 30.12.2021

Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем хабаровский губернатор

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский презентовал книгу "Пророк 2.0", которую ему посвятил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Первую книгу о Жириновском... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:20

2021-12-30T15:20

2021-12-30T15:20

общество

владимир жириновский

лдпр

михаил дегтярев

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский презентовал книгу "Пророк 2.0", которую ему посвятил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Первую книгу о Жириновском "Пророк в своем отечестве" Дегтярев выпустил в 2015 году."Идеи, название и финансирование книги – продукт творческой деятельности Михаила Дегтярева. Ужесточение наказания для лихачей, давно просили, наконец, свершилось. Настаивали, чтобы продукты питания раздавали малоимущим – ждем. Крым. Мы всегда об этом говорили, тогда еще в 1991 году, тогда меня уже не пустила Украина в Севастополь, они не хотели, чтобы там появлялись люди, которые прогнозируют возврат этой территории в Россию", - сказал Жириновский в молодежном центре ЛДПР.Сам Дегтярев, который принял участие в презентации онлайн, отметил, что в написанной им книге "Пророк 2.0" собраны предсказания лидера ЛДПР Жириновского за последние шесть лет."Книга "Пророк в своем отечестве" вышла в 2015 году, а писалась она в 2013-2014 годах. Его предсказания на тему Сирии, прихода к власти талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.) в Афганистане, развития событий на Украине, защиты прав русского народа", - рассказал Дегтярев.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211222/rashkin-1764943324.html

https://ria.ru/20210425/zhirinovskiy-1729589832.html

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общество, владимир жириновский, лдпр, михаил дегтярев, россия