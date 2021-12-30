Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем хабаровский губернатор
Лидер ЛДПР Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем губернатор Дегтярев
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский презентовал книгу "Пророк 2.0", которую ему посвятил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Первую книгу о Жириновском "Пророк в своем отечестве" Дегтярев выпустил в 2015 году.
"Идеи, название и финансирование книги – продукт творческой деятельности Михаила Дегтярева. Ужесточение наказания для лихачей, давно просили, наконец, свершилось. Настаивали, чтобы продукты питания раздавали малоимущим – ждем. Крым. Мы всегда об этом говорили, тогда еще в 1991 году, тогда меня уже не пустила Украина в Севастополь, они не хотели, чтобы там появлялись люди, которые прогнозируют возврат этой территории в Россию", - сказал Жириновский в молодежном центре ЛДПР.
Сам Дегтярев, который принял участие в презентации онлайн, отметил, что в написанной им книге "Пророк 2.0" собраны предсказания лидера ЛДПР Жириновского за последние шесть лет.
"Книга "Пророк в своем отечестве" вышла в 2015 году, а писалась она в 2013-2014 годах. Его предсказания на тему Сирии, прихода к власти талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.) в Афганистане, развития событий на Украине, защиты прав русского народа", - рассказал Дегтярев.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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