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Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем хабаровский губернатор
Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем хабаровский губернатор - РИА Новости, 30.12.2021
Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем хабаровский губернатор
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский презентовал книгу "Пророк 2.0", которую ему посвятил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Первую книгу о Жириновском... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:20
2021-12-30T15:20
общество
владимир жириновский
лдпр
михаил дегтярев
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский презентовал книгу "Пророк 2.0", которую ему посвятил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Первую книгу о Жириновском "Пророк в своем отечестве" Дегтярев выпустил в 2015 году."Идеи, название и финансирование книги – продукт творческой деятельности Михаила Дегтярева. Ужесточение наказания для лихачей, давно просили, наконец, свершилось. Настаивали, чтобы продукты питания раздавали малоимущим – ждем. Крым. Мы всегда об этом говорили, тогда еще в 1991 году, тогда меня уже не пустила Украина в Севастополь, они не хотели, чтобы там появлялись люди, которые прогнозируют возврат этой территории в Россию", - сказал Жириновский в молодежном центре ЛДПР.Сам Дегтярев, который принял участие в презентации онлайн, отметил, что в написанной им книге "Пророк 2.0" собраны предсказания лидера ЛДПР Жириновского за последние шесть лет."Книга "Пророк в своем отечестве" вышла в 2015 году, а писалась она в 2013-2014 годах. Его предсказания на тему Сирии, прихода к власти талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.) в Афганистане, развития событий на Украине, защиты прав русского народа", - рассказал Дегтярев.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211222/rashkin-1764943324.html
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общество, владимир жириновский, лдпр, михаил дегтярев, россия
15:20 30.12.2021
 
Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем хабаровский губернатор

Лидер ЛДПР Жириновский презентовал книгу, которую написал о нем губернатор Дегтярев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский презентовал книгу "Пророк 2.0", которую ему посвятил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Первую книгу о Жириновском "Пророк в своем отечестве" Дегтярев выпустил в 2015 году.
"Идеи, название и финансирование книги – продукт творческой деятельности Михаила Дегтярева. Ужесточение наказания для лихачей, давно просили, наконец, свершилось. Настаивали, чтобы продукты питания раздавали малоимущим – ждем. Крым. Мы всегда об этом говорили, тогда еще в 1991 году, тогда меня уже не пустила Украина в Севастополь, они не хотели, чтобы там появлялись люди, которые прогнозируют возврат этой территории в Россию", - сказал Жириновский в молодежном центре ЛДПР.
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Сам Дегтярев, который принял участие в презентации онлайн, отметил, что в написанной им книге "Пророк 2.0" собраны предсказания лидера ЛДПР Жириновского за последние шесть лет.
"Книга "Пророк в своем отечестве" вышла в 2015 году, а писалась она в 2013-2014 годах. Его предсказания на тему Сирии, прихода к власти талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.) в Афганистане, развития событий на Украине, защиты прав русского народа", - рассказал Дегтярев.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Биография Владимира Жириновского
 
ОбществоВладимир ЖириновскийЛДПРМихаил ДегтяревРоссия
 
 
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