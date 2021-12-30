Украинцы не разочаровались в Зеленском, считают в его офисе
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: в обществе нет разочарования в президенте
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в обществе нет разочарования в отношении Владимира Зеленского, а опросы, которые показывают обратное, являются частью медиакампаний против главы государства.
Согласно данным последних соцопросов, обнародованных разными социологическими компаниями, против избрания Зеленского на второй срок выступают почти 64% украинцев. Ни при каких обстоятельствах за него не будут голосовать белее 30% опрошенных, почти 70% считают, что события на Украине развиваются в неправильном направлении.
"Сразу скажу, нет никакого разочарования, но есть банальные формирующие контртехнологии. Очень простое объяснение. Мы должны откровенно разговаривать о таком. Ключевое - государство старого типа сопротивляется. А более чем 90% медийного пространства, которое формирует общественное мнение, принадлежит конкретным финансово-промышленным группам. Которым перемены точно ни к чему. К сожалению, это пространство сейчас негативизировано. С другой стороны, эта масштабная информационная негативная кампания синхронизирована со странными социологическими исследованиями, которые появились практически одновременно, причем в большом количестве", - заявил Подоляк в интервью сайту "Факты", которое опубликовано в четверг.
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