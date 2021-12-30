https://ria.ru/20211230/zelenskiy-1766159918.html
В МИД назвали Зеленского угрозой для Украины
В МИД назвали Зеленского угрозой для Украины - РИА Новости, 30.12.2021
В МИД назвали Зеленского угрозой для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов, заявила официальный... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:06
2021-12-30T13:06
2021-12-30T13:20
украина
россия
в мире
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ", - сказала она в ходе брифинга, комментируя утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, согласно которой информационная политика РФ угрожает демократическим странам.По словам Захаровой, "разобщенность украинского народа, она уже достигла каких-то катастрофических масштабов".
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украина, россия, в мире, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:06 30.12.2021 (обновлено: 13:20 30.12.2021)
В МИД назвали Зеленского угрозой для Украины
МИД: президент Зеленский уже стал угрозой для Украины