https://ria.ru/20211230/zelenskiy-1766159918.html

В МИД назвали Зеленского угрозой для Украины

В МИД назвали Зеленского угрозой для Украины - РИА Новости, 30.12.2021

В МИД назвали Зеленского угрозой для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов, заявила официальный... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:06

2021-12-30T13:06

2021-12-30T13:20

украина

россия

в мире

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_1fe14d0d70c46d0a0b0713700d6f78ee.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ", - сказала она в ходе брифинга, комментируя утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, согласно которой информационная политика РФ угрожает демократическим странам.По словам Захаровой, "разобщенность украинского народа, она уже достигла каких-то катастрофических масштабов".

https://ria.ru/20211229/ukraina-1766012491.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова