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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211230/zavet-d-1766100966.html
Источник: ВДВ получат новейшие машины управления артогнем
Источник: ВДВ получат новейшие машины управления артогнем - РИА Новости, 30.12.2021
Источник: ВДВ получат новейшие машины управления артогнем
Минобороны России приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем "Завет-Д" для Воздушно-десантных войск (ВДВ), рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T03:38
2021-12-30T07:38
новое оружие россии
безопасность
ростех
воздушно-десантные войска россии
российская электроника
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны России приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем "Завет-Д" для Воздушно-десантных войск (ВДВ), рассказал РИА Новости информированный источник.Ранее в Минобороны сообщали, что с 2019 года "Завет" должен был поступать в войска для испытаний.Сейчас, по его словам, прорабатывается вопрос о заключении контракта на первую партию для того, чтобы в 2022 году начать серийное производство и "в короткие сроки закрыть потребности ВДВ в этом виде техники".Комплекс "Завет-Д" разработан пензенским предприятием "Рубин" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех), он призван заменить передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии "Реостат".Машина получила новейшее оборудование, позволяющее надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. В частности, "Завет-Д" обеспечит новый уровень взаимодействия артиллерии с беспилотниками различных классов."Благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые вооружаются самоходными орудиями 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ", а в перспективе - новейшими 2С42 "Лотос", - добавил источник.
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безопасность, ростех, воздушно-десантные войска россии, российская электроника, россия
03:38 30.12.2021 (обновлено: 07:38 30.12.2021)
 
Источник: ВДВ получат новейшие машины управления артогнем

Минобороны приняло на снабжение новейшие машины "Завет-Д" для ВДВ, сообщил источник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны России приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем "Завет-Д" для Воздушно-десантных войск (ВДВ), рассказал РИА Новости информированный источник.
Ранее в Минобороны сообщали, что с 2019 года "Завет" должен был поступать в войска для испытаний.

"Машина успешно прошла войсковые испытания и Минобороны приняло комплекс на снабжение", — сказал собеседник агентства.

Сейчас, по его словам, прорабатывается вопрос о заключении контракта на первую партию для того, чтобы в 2022 году начать серийное производство и "в короткие сроки закрыть потребности ВДВ в этом виде техники".
Комплекс "Завет-Д" разработан пензенским предприятием "Рубин" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех), он призван заменить передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии "Реостат".
Машина получила новейшее оборудование, позволяющее надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. В частности, "Завет-Д" обеспечит новый уровень взаимодействия артиллерии с беспилотниками различных классов.
"Благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые вооружаются самоходными орудиями 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ", а в перспективе - новейшими 2С42 "Лотос", - добавил источник.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРостехВоздушно-десантные войска РоссииРоссийская электроникаРоссия
 
 
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