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Что следует убрать с новогоднего стола
Диетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровья - РИА Новости, 30.12.2021
Что следует убрать с новогоднего стола
Застолье в новогоднюю ночь не обязательно должно быть максимально вредным, уверена кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. В... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T02:08
2021-12-30T02:08
общество
здоровье - общество
новый год
ирина бережная
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Застолье в новогоднюю ночь не обязательно должно быть максимально вредным, уверена кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. В интервью радио Sputnik она рассказала, что надо убрать со стола ради сохранения здоровья.Традиционный набор деликатесов, без которых редко обходятся праздники в России, включает ряд далеко не самых полезных для организма продуктов, отметила диетолог. Особое внимание стоит обратить на блюда с повышенным содержанием соли, иначе встреча Нового года может привести к отекам или скачку артериального давления, предупредила она.Она посоветовала "убрать со стола" подобные блюда или хотя бы дополнить меню другими продуктами, более полезными для здоровья. По словам диетолога, на праздничном столе должно быть много свежих овощей, листьев салата, петрушки, укропа и другой зелени."Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно", – уточнила она.По мнению диетолога, обилие ценной для организма пищи на столе отвлекает от злоупотребления вредными деликатесами."Если вы съедите большое количество овощей, то и аппетит немного снизится, и вы захотите съесть меньше неполезных продуктов", – заключила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, новый год, ирина бережная
02:08 30.12.2021
 
Диетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровья

Диетолог Бережная посоветовала убрать с новогоднего стола излишне соленые блюда

© Depositphotos / JuliaLototskayaНовогодняя композиция из цитрусовых
Новогодняя композиция из цитрусовых - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Depositphotos / JuliaLototskaya
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Застолье в новогоднюю ночь не обязательно должно быть максимально вредным, уверена кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. В интервью радио Sputnik она рассказала, что надо убрать со стола ради сохранения здоровья.
Традиционный набор деликатесов, без которых редко обходятся праздники в России, включает ряд далеко не самых полезных для организма продуктов, отметила диетолог. Особое внимание стоит обратить на блюда с повышенным содержанием соли, иначе встреча Нового года может привести к отекам или скачку артериального давления, предупредила она.
"На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки", – объяснила Бережная.
Она посоветовала "убрать со стола" подобные блюда или хотя бы дополнить меню другими продуктами, более полезными для здоровья. По словам диетолога, на праздничном столе должно быть много свежих овощей, листьев салата, петрушки, укропа и другой зелени.
"Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно", – уточнила она.
По мнению диетолога, обилие ценной для организма пищи на столе отвлекает от злоупотребления вредными деликатесами.
"Если вы съедите большое количество овощей, то и аппетит немного снизится, и вы захотите съесть меньше неполезных продуктов", – заключила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 04:00Сказано в эфире
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ОбществоЗдоровье - ОбществоНовый годИрина Бережная
 
 
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