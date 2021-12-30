Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/zasedanie-1766140283.html
МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января
МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января - РИА Новости, 30.12.2021
МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января
В Москве подтверждают, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:51
2021-12-30T12:07
безопасность
нато
обсе
россия
совет россия-нато
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100252/22/1002522297_0:118:2700:1637_1920x0_80_0_0_bb415a14939fd82310c22591ae056f5b.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Москве подтверждают, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ, дальнейшие шаги будут зависеть от готовности США и НАТО предметно обсуждать обеспокоенности Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается обсуждения предложенных нами проектов международно-правовых документов о гарантиях безопасности - двусторонний договор с США и соглашение со странами-членами НАТО, - то оно состоится в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем - на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ. С российской стороны будут изложены развернутые оценки нынешней нетерпимой ситуации в области военной безопасности в Европе", - сказала Захарова на брифинге."По дальнейшим шагам, я понимаю, что уже сейчас есть вопросы, мы будем определяться в зависимости от готовности США и НАТО к предметному разговору по нашим законным обеспокоенностям", - добавила Захарова. -
https://ria.ru/20211230/evrosoyuz-1766140074.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100252/22/1002522297_181:0:2520:1754_1920x0_80_0_0_1cdc26cd28b4814687db52590ff3f946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, нато, обсе, россия, совет россия-нато, мария захарова
11:51 30.12.2021 (обновлено: 12:07 30.12.2021)
 
МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Представитель МИД Захарова: заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января

© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Москве подтверждают, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ, дальнейшие шаги будут зависеть от готовности США и НАТО предметно обсуждать обеспокоенности Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается обсуждения предложенных нами проектов международно-правовых документов о гарантиях безопасности - двусторонний договор с США и соглашение со странами-членами НАТО, - то оно состоится в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем - на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ. С российской стороны будут изложены развернутые оценки нынешней нетерпимой ситуации в области военной безопасности в Европе", - сказала Захарова на брифинге.
"По дальнейшим шагам, я понимаю, что уже сейчас есть вопросы, мы будем определяться в зависимости от готовности США и НАТО к предметному разговору по нашим законным обеспокоенностям", - добавила Захарова. -
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
11:51
МИД призвал Евросоюз не заниматься риторической "гимнастикой"
 
БезопасностьНАТООБСЕРоссияСовет Россия-НАТОМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать
02:10Как сделать оливье дешевле без потери вкуса
02:08В США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границ
02:03Байден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалации
02:01Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России
01:59Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины
01:57Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Лента новостейМолния
Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозироватьКак сделать оливье дешевле без потери вкусаВ США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границБайден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалацииУшаков заявил, что в США понимают озабоченность РоссииБайден призвал Путина снизить напряженность вокруг УкраиныПутин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как СШАУшаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь