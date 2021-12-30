https://ria.ru/20211230/zasedanie-1766140283.html
МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января
МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января - РИА Новости, 30.12.2021
МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января
В Москве подтверждают, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:51
2021-12-30T11:51
2021-12-30T12:07
безопасность
нато
обсе
россия
совет россия-нато
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Москве подтверждают, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ, дальнейшие шаги будут зависеть от готовности США и НАТО предметно обсуждать обеспокоенности Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается обсуждения предложенных нами проектов международно-правовых документов о гарантиях безопасности - двусторонний договор с США и соглашение со странами-членами НАТО, - то оно состоится в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем - на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ. С российской стороны будут изложены развернутые оценки нынешней нетерпимой ситуации в области военной безопасности в Европе", - сказала Захарова на брифинге."По дальнейшим шагам, я понимаю, что уже сейчас есть вопросы, мы будем определяться в зависимости от готовности США и НАТО к предметному разговору по нашим законным обеспокоенностям", - добавила Захарова. -
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безопасность, нато, обсе, россия, совет россия-нато, мария захарова
11:51 30.12.2021 (обновлено: 12:07 30.12.2021)
МИД подтвердил заседание Совета Россия — НАТО 12 января
Представитель МИД Захарова: заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января