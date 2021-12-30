https://ria.ru/20211230/zapravki-1766248042.html

На Украине массово закрывают автомобильные заправки

На Украине массово закрывают заправки - РИА Новости, 30.12.2021

На Украине массово закрывают автомобильные заправки

Компания "Укравтогаз" начала массово закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста стоимости энергоносителя. Об этом... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T23:24

2021-12-30T23:24

2021-12-30T23:57

экономика

украина

азия

европа

северный поток — 2

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Компания "Укравтогаз" начала массово закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста стоимости энергоносителя. Об этом пишет портал Enkorr.По его словам, на сегодняшний день компания приостановила работу 32 заправок, чтобы минимизировать расходы на их содержание. Если траты на сырье не снизятся, с января планируется закрыть еще 34 станции. При этом для возобновления деятельности АГНКС должна измениться закупочная цена энергоносителя, заявил он.Как считают в "Укравтогазе", ситуацию не удастся выправить без поддержки со стороны государства. На данном этапе весь украинский рынок CNG теряет клиентов, закрываются заправки не только указанной компании, но и других частных игроков, говорится в сообщении.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Эксперты связывают кризис с низким уровнем заполненности ПХГ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. На рынок негативно влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/gaz-1766197874.html

украина

азия

европа

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экономика, украина, азия, европа, северный поток — 2