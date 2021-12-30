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На Украине массово закрывают автомобильные заправки
На Украине массово закрывают заправки - РИА Новости, 30.12.2021
На Украине массово закрывают автомобильные заправки
Компания "Укравтогаз" начала массово закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста стоимости энергоносителя. Об этом... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T23:24
2021-12-30T23:57
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Компания "Укравтогаз" начала массово закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста стоимости энергоносителя. Об этом пишет портал Enkorr.По его словам, на сегодняшний день компания приостановила работу 32 заправок, чтобы минимизировать расходы на их содержание. Если траты на сырье не снизятся, с января планируется закрыть еще 34 станции. При этом для возобновления деятельности АГНКС должна измениться закупочная цена энергоносителя, заявил он.Как считают в "Укравтогазе", ситуацию не удастся выправить без поддержки со стороны государства. На данном этапе весь украинский рынок CNG теряет клиентов, закрываются заправки не только указанной компании, но и других частных игроков, говорится в сообщении.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Эксперты связывают кризис с низким уровнем заполненности ПХГ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. На рынок негативно влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
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экономика, украина, азия, европа, северный поток — 2
23:24 30.12.2021 (обновлено: 23:57 30.12.2021)
 
На Украине массово закрывают заправки

На Украине сообщили о массовом закрытии газовых заправок

© AP Photo / Pavlo PalamarchukСотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины
Сотрудник газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
Сотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Компания "Укравтогаз" начала массово закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста стоимости энергоносителя. Об этом пишет портал Enkorr.

"В связи с тем, что с мая месяца начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG (сжатый газ. — Прим. ред.) стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90% упали продажи", — рассказал директор предприятия Александр Ватажишин.

По его словам, на сегодняшний день компания приостановила работу 32 заправок, чтобы минимизировать расходы на их содержание. Если траты на сырье не снизятся, с января планируется закрыть еще 34 станции. При этом для возобновления деятельности АГНКС должна измениться закупочная цена энергоносителя, заявил он.
Как считают в "Укравтогазе", ситуацию не удастся выправить без поддержки со стороны государства. На данном этапе весь украинский рынок CNG теряет клиентов, закрываются заправки не только указанной компании, но и других частных игроков, говорится в сообщении.
Взлет цен на газ в Европе начался с апреля, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Эксперты связывают кризис с низким уровнем заполненности ПХГ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. На рынок негативно влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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ЭкономикаУкраинаАзияЕвропаСеверный поток — 2
 
 
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