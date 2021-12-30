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Что изменится в России с 1 января 2022 года
Что изменится в России с 1 января 2022 года - РИА Новости, 30.12.2021
Что изменится в России с 1 января 2022 года
Повышение пенсий, материнского капитала и минимального размера оплаты труда, субсидии на оплату ЖКУ для россиян с небольшим долгом по квартплате, "спортивный"... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:26
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инфографика
общество
здоровье
налоги
россия
работа
пенсии
вклады
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Повышение пенсий, материнского капитала и минимального размера оплаты труда, субсидии на оплату ЖКУ для россиян с небольшим долгом по квартплате, "спортивный" налоговый вычет, новые женские вакансии, старт онлайн-продаж рецептурных лекарств, отечественное программное обеспечение на компьютерах и смартфонах. Мы собрали в инфографике Ria.ru самые важные изменения, которые ждут наших граждан в 2022 году.
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общество, здоровье, налоги, россия, работа, пенсии, вклады, мрот, жкх, материнский капитал, пособие по безработице, технологии, егрн, налоговый вычет, инфографика
13:26 30.12.2021 (обновлено: 13:31 30.12.2021)
 

Что изменится в России с 1 января 2022 года

Читать ria.ru в
Повышение пенсий, материнского капитала и минимального размера оплаты труда, субсидии на оплату ЖКУ для россиян с небольшим долгом по квартплате, "спортивный" налоговый вычет, новые женские вакансии, старт онлайн-продаж рецептурных лекарств, отечественное программное обеспечение на компьютерах и смартфонах. Мы собрали в инфографике Ria.ru самые важные изменения, которые ждут наших граждан в 2022 году.
 
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