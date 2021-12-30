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Что изменится в России с 1 января 2022 года

Что изменится в России с 1 января 2022 года - РИА Новости, 30.12.2021

Что изменится в России с 1 января 2022 года

Повышение пенсий, материнского капитала и минимального размера оплаты труда, субсидии на оплату ЖКУ для россиян с небольшим долгом по квартплате, "спортивный"... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:26

2021-12-30T13:26

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Повышение пенсий, материнского капитала и минимального размера оплаты труда, субсидии на оплату ЖКУ для россиян с небольшим долгом по квартплате, "спортивный" налоговый вычет, новые женские вакансии, старт онлайн-продаж рецептурных лекарств, отечественное программное обеспечение на компьютерах и смартфонах. Мы собрали в инфографике Ria.ru самые важные изменения, которые ждут наших граждан в 2022 году.

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