Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/zakon-1766243634.html
В России разрешили проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
В России разрешили проводить допросы и очные ставки по видеосвязи - РИА Новости, 30.12.2021
В России разрешили проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T22:10
2021-12-30T22:10
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_996fb6957859bf7c63c607b3a6ca6d58.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью госуслуг и системы электронного документооборота.При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях. Нормы закона будут применяться ими по собственному усмотрению.Вместе с тем проведение допроса, очной ставки, опознания путем видеосвязи не будет допускаться в случае риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.Как отмечали авторы закона, он создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса "Правосудие онлайн".
https://ria.ru/20211230/zakon-1766239825.html
https://ria.ru/20211230/sledstvie-1766227470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c23768ff53d3c1f2bc904df3ca66f5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
22:10 30.12.2021
 
В России разрешили проводить допросы и очные ставки по видеосвязи

Путин подписал закон о праве проводить допросы и очные ставки по видеосвязи

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью госуслуг и системы электронного документооборота.
При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях. Нормы закона будут применяться ими по собственному усмотрению.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
20:52
Путин подписал закон об основаниях для пересмотра судебных решений
Вместе с тем проведение допроса, очной ставки, опознания путем видеосвязи не будет допускаться в случае риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.
Как отмечали авторы закона, он создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса "Правосудие онлайн".
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
18:41
Путин подписал закон о создании судебно-экспертного учреждения в СК
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать
02:10Как сделать оливье дешевле без потери вкуса
02:08В США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границ
02:03Байден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалации
02:01Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России
01:59Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины
01:57Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Лента новостейМолния
Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозироватьКак сделать оливье дешевле без потери вкусаВ США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границБайден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалацииУшаков заявил, что в США понимают озабоченность РоссииБайден призвал Путина снизить напряженность вокруг УкраиныПутин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как СШАУшаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь