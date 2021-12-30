https://ria.ru/20211230/zakon-1766243634.html
В России разрешили проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
В России разрешили проводить допросы и очные ставки по видеосвязи - РИА Новости, 30.12.2021
В России разрешили проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T22:10
2021-12-30T22:10
2021-12-30T22:10
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью госуслуг и системы электронного документооборота.При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях. Нормы закона будут применяться ими по собственному усмотрению.Вместе с тем проведение допроса, очной ставки, опознания путем видеосвязи не будет допускаться в случае риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.Как отмечали авторы закона, он создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса "Правосудие онлайн".
https://ria.ru/20211230/zakon-1766239825.html
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общество, владимир путин, россия
В России разрешили проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
Путин подписал закон о праве проводить допросы и очные ставки по видеосвязи
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, дающий следователям право проводить допрос, очную ставку и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов по видеосвязи.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью госуслуг и системы электронного документооборота.
При этом участники процесса не будут лишены права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать в судебных заседаниях. Нормы закона будут применяться ими по собственному усмотрению.
Вместе с тем проведение допроса, очной ставки, опознания путем видеосвязи не будет допускаться в случае риска разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.
Как отмечали авторы закона, он создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса "Правосудие онлайн".