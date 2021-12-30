https://ria.ru/20211230/zakon-1766239825.html

Путин подписал закон об основаниях для пересмотра судебных решений

Путин подписал закон об основаниях для пересмотра судебных решений - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон об основаниях для пересмотра судебных решений

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отменить судебное решение, если оно основывалось на противоречащих Конституции положениях или... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T20:52

2021-12-30T20:52

2021-12-30T20:52

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отменить судебное решение, если оно основывалось на противоречащих Конституции положениях или применялось в неверном истолковании, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, решение о противоречии Основному закону должен будет вынести Конституционный суд.Эта норма распространится только на те судебные постановления, которые ещё не исполнены или исполнены не полностью. Отмена судебного акта будет основанием для прекращения исполнительного производства.Соответствующие изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.

https://ria.ru/20211230/sledstvie-1766227470.html

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владимир путин, россия