МИД призвал к реакции на отказ Эстонии в визе корреспонденту РИА Новости
Представитель МИД Захарова призвала к реакции на отказ в визе корреспонденту РИА Новости
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия считает предвзятым решение Эстонии отказать в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Анатолию Самохвалову, призывает международные структуры дать оценку действиям эстонской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Считаем это решение в высшей степени необъективным, предвзятым, продиктованным какой-то, видимо, рефлекторной русофобией, прочно укоренившейся во властных структурах соседнего государства. И мы призываем профильные международные структуры, прежде всего Международную ассоциацию спортивной прессы, дать должную оценку действиям Таллина и содействовать в урегулировании этой вызывающей глубокое недоумение ситуации", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, существует минимальная возможность, что решение Эстонии вызвано ошибкой. "Возможно (ошибка), но тогда эстонские власти должны объясниться", - добавила она.
Эстония отказала журналисту РИА Новости Анатолию Самохвалову в выдаче визы для освещения чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию. Посольство прибалтийской республики в Москве объяснило свое решение угрозой внутренней безопасности государства.
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