https://ria.ru/20211230/zakharova-1766155580.html

МИД призвал к реакции на отказ Эстонии в визе корреспонденту РИА Новости

МИД призвал к реакции на отказ Эстонии в визе корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 30.12.2021

МИД призвал к реакции на отказ Эстонии в визе корреспонденту РИА Новости

Россия считает предвзятым решение Эстонии отказать в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Анатолию Самохвалову, призывает международные структуры дать оценку... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:48

2021-12-30T12:48

2021-12-30T12:48

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия считает предвзятым решение Эстонии отказать в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Анатолию Самохвалову, призывает международные структуры дать оценку действиям эстонской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Считаем это решение в высшей степени необъективным, предвзятым, продиктованным какой-то, видимо, рефлекторной русофобией, прочно укоренившейся во властных структурах соседнего государства. И мы призываем профильные международные структуры, прежде всего Международную ассоциацию спортивной прессы, дать должную оценку действиям Таллина и содействовать в урегулировании этой вызывающей глубокое недоумение ситуации", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, существует минимальная возможность, что решение Эстонии вызвано ошибкой. "Возможно (ошибка), но тогда эстонские власти должны объясниться", - добавила она.Эстония отказала журналисту РИА Новости Анатолию Самохвалову в выдаче визы для освещения чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию. Посольство прибалтийской республики в Москве объяснило свое решение угрозой внутренней безопасности государства.

https://ria.ru/20211223/blokirovka-1765037344.html

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медиа - общество, эстония, мария захарова, россия