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Умерла оперная певица Лидия Захаренко
Умерла народная артистка РСФСР Лидия Захаренко - РИА Новости, 30.12.2021
Умерла оперная певица Лидия Захаренко
Народная артистка РСФСР, солистка оперы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лидия Захаренко умерла на 84-м РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:48
2021-12-30T13:48
2021-12-30T13:55
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, солистка оперы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Лидия Захаренко умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.Коллеги выразили соболезнования родным и близким, а также всем лично знавшим певицу.Захаренко родилась 7 июля 1938 года в Люботине Харьковской области, училась в Харьковской консерватории. В 1966-м окончила Московскую государственную консерваторию.Артистка выступала на сцене Московского академического музыкального театра с 1966 года, участвовала в таких спектаклях, как "Пиковая дама", "Тоска", "Катерина Измайлова", "Кармен", "Любовь к трем апельсинам" и других постановках.
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харьковская область, рсфср, музыка, культура
13:48 30.12.2021 (обновлено: 13:55 30.12.2021)
Умерла народная артистка РСФСР Лидия Захаренко
Народная артистка РСФСР, оперная певица Лидия Захаренко умерла в возрасте 83 лет