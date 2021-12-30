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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211230/yaroslavl-1766110124.html
Более 2,2 миллиона туристов посетили Ярославскую область в 2021 году
Более 2,2 миллиона туристов посетили Ярославскую область в 2021 году - РИА Новости, 30.12.2021
Более 2,2 миллиона туристов посетили Ярославскую область в 2021 году
Более 2,2 миллиона туристов посетили Ярославскую область в 2021 году, потратив в регионе около 10 миллиардов рублей - вдвое больше, чем годом ранее, заявил РИА... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:45
2021-12-30T08:45
ярославская область
ярославская область
некрасовский район
владимир лысенко
новости - туризм
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Более 2,2 миллиона туристов посетили Ярославскую область в 2021 году, потратив в регионе около 10 миллиардов рублей - вдвое больше, чем годом ранее, заявил РИА Новости и.о. директора областного департамента туризма Владимир Лысенко."В этом году нам стал доступен такой инструмент как Сбераналитика, который позволяет получать обезличенную информацию о транзакциях по банковским картам на территории Ярославской области людьми, которые приезжают к нам из других регионов. Это достаточно сложный механизм… Но благодаря ему мы можем констатировать, что, по предварительным подсчетам, Ярославскую область в 2021 году посетили более 2,2 миллиона человек", - рассказал Лысенко.По его словам, все чаще люди остаются ночевать в регионе."Для нас также очень важна такая цифра как оборот платежей туристов. В этом году туристы потратили в нашем регионе 10,1 миллиарда рублей. Для сравнения – в прошлом году эта сумма составила 3,9 миллиарда рублей, в 2019 году – 3,95 миллиарда рублей", - сказал собеседник.Он пояснил, что для роста турпотока есть объективные причины, в частности, закрытие границ многих стран, федеральная программа туристического кэшбэка."Но есть и субъективные причины, то есть активная работа правительства Ярославской области по привлечению туристов. В частности, мы создали областной туристский портал по принципу медиаплеймаркета, на котором собраны все туристские продукты нашего региона, и люди, заходящие на наш портал, могут не только выбрать направление для поездки, но и купить конкретный продукт, и люди активно пользуются этой возможностью. Например, мы заметили, что чаще всего покупают прогулки по воде", - рассказал Лысенко.Кроме того, подчеркнул он, в регионе регулярно появляются новые локации, которые притягивают туристов. "Очень большим спросом пользуются глэмпинги. В регионе сейчас работают три глэмпинга, они уже вышли на очень серьезные обороты. Например, весной открылся глэмпинг в Некрасовском районе, на берегу Волги, он работает круглогодично. Сейчас там более 10 экосфер и палаток, в которых можно находиться и зимой, есть ресторан. Правительство Ярославской области всегда поддерживает развитие новых форматов размещения туристов", - прокомментировал Лысенко.Еще один объект, открытый недавно, но уже пользующийся большой популярностью – это туристический комплекс "Мазай", тоже в Некрасовском районе, отметил собеседник. Он подчеркнул, что правительство региона будет и дальше способствовать созданию новых интересных туристам локаций."Хочу особо подчеркнуть, что Ярославская область, можно сказать, является лидером среди регионов ЦФО в плане возможностей для активного отдыха, особенно на воде. Большие возможности мы предоставляем любителям зимних видов спорта", - отметил и.о. главы департамента.
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ярославская область, некрасовский район, владимир лысенко, новости - туризм
08:45 30.12.2021
 

Более 2,2 миллиона туристов посетили Ярославскую область в 2021 году

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на набережную в Ярославле
Вид на набережную в Ярославле - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Более 2,2 миллиона туристов посетили Ярославскую область в 2021 году, потратив в регионе около 10 миллиардов рублей - вдвое больше, чем годом ранее, заявил РИА Новости и.о. директора областного департамента туризма Владимир Лысенко.
"В этом году нам стал доступен такой инструмент как Сбераналитика, который позволяет получать обезличенную информацию о транзакциях по банковским картам на территории Ярославской области людьми, которые приезжают к нам из других регионов. Это достаточно сложный механизм… Но благодаря ему мы можем констатировать, что, по предварительным подсчетам, Ярославскую область в 2021 году посетили более 2,2 миллиона человек", - рассказал Лысенко.
По его словам, все чаще люди остаются ночевать в регионе.
"Для нас также очень важна такая цифра как оборот платежей туристов. В этом году туристы потратили в нашем регионе 10,1 миллиарда рублей. Для сравнения – в прошлом году эта сумма составила 3,9 миллиарда рублей, в 2019 году – 3,95 миллиарда рублей", - сказал собеседник.
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Он пояснил, что для роста турпотока есть объективные причины, в частности, закрытие границ многих стран, федеральная программа туристического кэшбэка.
"Но есть и субъективные причины, то есть активная работа правительства Ярославской области по привлечению туристов. В частности, мы создали областной туристский портал по принципу медиаплеймаркета, на котором собраны все туристские продукты нашего региона, и люди, заходящие на наш портал, могут не только выбрать направление для поездки, но и купить конкретный продукт, и люди активно пользуются этой возможностью. Например, мы заметили, что чаще всего покупают прогулки по воде", - рассказал Лысенко.
Кроме того, подчеркнул он, в регионе регулярно появляются новые локации, которые притягивают туристов. "Очень большим спросом пользуются глэмпинги. В регионе сейчас работают три глэмпинга, они уже вышли на очень серьезные обороты. Например, весной открылся глэмпинг в Некрасовском районе, на берегу Волги, он работает круглогодично. Сейчас там более 10 экосфер и палаток, в которых можно находиться и зимой, есть ресторан. Правительство Ярославской области всегда поддерживает развитие новых форматов размещения туристов", - прокомментировал Лысенко.
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Еще один объект, открытый недавно, но уже пользующийся большой популярностью – это туристический комплекс "Мазай", тоже в Некрасовском районе, отметил собеседник. Он подчеркнул, что правительство региона будет и дальше способствовать созданию новых интересных туристам локаций.
"Хочу особо подчеркнуть, что Ярославская область, можно сказать, является лидером среди регионов ЦФО в плане возможностей для активного отдыха, особенно на воде. Большие возможности мы предоставляем любителям зимних видов спорта", - отметил и.о. главы департамента.
 
Ярославская областьЯрославская областьНекрасовский районВладимир ЛысенкоНовости - Туризм
 
 
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