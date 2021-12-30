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Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной" - РИА Новости, 30.12.2021
Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте технического директора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу об аварии... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:13
2021-12-30T09:13
2021-12-30T09:25
происшествия
сдс-уголь
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
кемеровский областной суд
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КЕМЕРОВО, 30 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте технического директора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу об аварии на шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в суде."Якутов – постановление оставлено без изменения", – сказал собеседник агентства.Якутов обвиняется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).В рамках уголовного дела арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211222/listvyazhnaya-1764869589.html
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происшествия, сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кемеровский областной суд
09:13 30.12.2021 (обновлено: 09:25 30.12.2021)
Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
Суд оставил в СИЗО техдиректора "СДС-Уголь" Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"