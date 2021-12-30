https://ria.ru/20211230/yakutov-1766113099.html

Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"

Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной" - РИА Новости, 30.12.2021

Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"

Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте технического директора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу об аварии... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:13

2021-12-30T09:13

2021-12-30T09:25

происшествия

сдс-уголь

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

кемеровский областной суд

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КЕМЕРОВО, 30 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте технического директора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу об аварии на шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в суде."Якутов – постановление оставлено без изменения", – сказал собеседник агентства.Якутов обвиняется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).В рамках уголовного дела арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211222/listvyazhnaya-1764869589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кемеровский областной суд