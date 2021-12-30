Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/yakutov-1766113099.html
Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной" - РИА Новости, 30.12.2021
Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте технического директора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу об аварии... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:13
2021-12-30T09:25
происшествия
сдс-уголь
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
кемеровский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763903542_0:198:3082:1931_1920x0_80_0_0_e90cf513681b25d4cc6a72c8414221a7.jpg
КЕМЕРОВО, 30 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте технического директора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу об аварии на шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в суде."Якутов – постановление оставлено без изменения", – сказал собеседник агентства.Якутов обвиняется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).В рамках уголовного дела арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211222/listvyazhnaya-1764869589.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763903542_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_a1c19f9c76842ca9db9b0953eff6a576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кемеровский областной суд
09:13 30.12.2021 (обновлено: 09:25 30.12.2021)
 
Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"

Суд оставил в СИЗО техдиректора "СДС-Уголь" Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкТехнический директор компании "СДС-Уголь" Антон Якутов на заседании суда в Кемерове
Технический директор компании СДС-Уголь Антон Якутов на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 30 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте технического директора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу об аварии на шахте "Листвяжная", сообщили РИА Новости в суде.
"Якутов – постановление оставлено без изменения", – сказал собеседник агентства.
Якутов обвиняется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В рамках уголовного дела арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 11:58
Генпрокуратура заявила о системных нарушениях на шахте "Листвяжная"
 
ПроисшествияСДС-УгольАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Кемеровский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении
09:50Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"
09:45В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машины
09:42В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму
09:39Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
09:32Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
09:27Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно
09:24Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения
09:22Глава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand News
09:20Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку
09:16Глава администрации Симферополя ушел в отставку
09:13Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
09:05Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты
09:03Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна
09:00Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму
08:47"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа
08:46Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика
08:35В колонии Нижегородской области произошел пожар
08:35Москвичам пообещали ослабление морозов
08:32Гидролог оценила запасы воды в Крыму
Лента новостейМолния
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны АрменииПопова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машиныВ США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и ОбамуЧиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взяткуОтношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посолЖители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатноБлогеру Хованскому могут продлить меру пресеченияГлава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand NewsМинприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведкуГлава администрации Симферополя ушел в отставкуСуд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курортыСудья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама ХусейнаАдвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — ЕвропаГлавный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пикаВ колонии Нижегородской области произошел пожарМосквичам пообещали ослабление морозовГидролог оценила запасы воды в Крыму