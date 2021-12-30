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В Якутии после гибели женщины от нападения собак предложили изменить закон
В Якутии после гибели женщины от нападения собак предложили изменить закон - РИА Новости, 30.12.2021
В Якутии после гибели женщины от нападения собак предложили изменить закон
Жители республики после гибели женщины от нападения стаи собак в Якутске предложили изменить закон РФ, сообщил глава региона Айсен Николаев на странице в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:07
2021-12-30T11:07
общество
якутск
северо-восточный федеральный университет
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
айсен николаев
евгений григорьев
россия
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ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Жители республики после гибели женщины от нападения стаи собак в Якутске предложили изменить закон РФ, сообщил глава региона Айсен Николаев на странице в Instagram.В среду днем на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю сотрудницу СВФУ, ученую, мать двоих детей Сардану Слепцову, она скончалась. СК завел уголовные дела о халатности. В Автодорожном округе ввели режим ЧС. Около 200 человек в четверг вышли на отлов собак.Глава региона выразил соболезнования в связи с трагической гибелью женщины."Поступили предложения по корректировке закона РФ об ответственном обращении с животными. К разработке предложений необходимо привлечь максимально широкий круг экспертов, общественности и депутатов, чтобы получить действительно работающие и эффективные меры по обеспечению безопасности людей и ответственного отношения к животным", - рассказал Николаев.Ректор СВФУ сообщил о том, что университет окажет помощь семье погибшей.Ранее сообщалось о том, что за 2020 год в пункте передержки животных в Якутске отловлено 2322 животных, стерилизовано и кастрировано – 1172, вакцинировано – 1056, маркировано – 1606, возвращено хозяевам и пристроено новым владельцам – 628, возвращено в естественную среду обитания – 788. Глава города Евгений Григорьев попросил парламент республики выйти с инициативой в Госдуму, чтобы федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" был пересмотрен.
https://ria.ru/20211230/otlov-1766102138.html
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общество, якутск, северо-восточный федеральный университет, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), айсен николаев, евгений григорьев, россия
11:07 30.12.2021
 
В Якутии после гибели женщины от нападения собак предложили изменить закон

Якутяне после смерти женщины от нападения собак предложили изменить закон о животных

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Сотрудники Следственного комитета на месте обнаружения тела женщины с ранами в Якутске
Сотрудники Следственного комитета на месте обнаружения тела женщины с ранами в Якутске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Жители республики после гибели женщины от нападения стаи собак в Якутске предложили изменить закон РФ, сообщил глава региона Айсен Николаев на странице в Instagram.
В среду днем на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю сотрудницу СВФУ, ученую, мать двоих детей Сардану Слепцову, она скончалась. СК завел уголовные дела о халатности. В Автодорожном округе ввели режим ЧС. Около 200 человек в четверг вышли на отлов собак.
15 бригад по отлову безнадзорных собак выехали на улицы Якутска - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 04:59
В Якутске после гибели женщины сформировали оперштаб по отлову собак
Глава региона выразил соболезнования в связи с трагической гибелью женщины.
"Поступили предложения по корректировке закона РФ об ответственном обращении с животными. К разработке предложений необходимо привлечь максимально широкий круг экспертов, общественности и депутатов, чтобы получить действительно работающие и эффективные меры по обеспечению безопасности людей и ответственного отношения к животным", - рассказал Николаев.
"Это недопустимо, чтобы средь бела дня, в родном городе жизнь человека обрывали собаки. Необходимо проводить усиленный отлов собак по всему городу и сделать эти меры постоянными… Такое не должно повториться. Главное - жизнь и здоровье наших людей", - добавил он.
Ректор СВФУ сообщил о том, что университет окажет помощь семье погибшей.
Ранее сообщалось о том, что за 2020 год в пункте передержки животных в Якутске отловлено 2322 животных, стерилизовано и кастрировано – 1172, вакцинировано – 1056, маркировано – 1606, возвращено хозяевам и пристроено новым владельцам – 628, возвращено в естественную среду обитания – 788. Глава города Евгений Григорьев попросил парламент республики выйти с инициативой в Госдуму, чтобы федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" был пересмотрен.
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря, 14:52
В округе Якутска ввели режим ЧС после гибели женщины из-за нападения собак
 
ОбществоЯкутскСеверо-Восточный федеральный университетГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Айсен НиколаевЕвгений ГригорьевРоссия
 
 
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