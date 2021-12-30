https://ria.ru/20211230/yakutiya-1766130415.html

В Якутии после гибели женщины от нападения собак предложили изменить закон

В Якутии после гибели женщины от нападения собак предложили изменить закон - РИА Новости, 30.12.2021

В Якутии после гибели женщины от нападения собак предложили изменить закон

Жители республики после гибели женщины от нападения стаи собак в Якутске предложили изменить закон РФ, сообщил глава региона Айсен Николаев на странице в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:07

2021-12-30T11:07

2021-12-30T11:07

общество

якутск

северо-восточный федеральный университет

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

айсен николаев

евгений григорьев

россия

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ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Жители республики после гибели женщины от нападения стаи собак в Якутске предложили изменить закон РФ, сообщил глава региона Айсен Николаев на странице в Instagram.В среду днем на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю сотрудницу СВФУ, ученую, мать двоих детей Сардану Слепцову, она скончалась. СК завел уголовные дела о халатности. В Автодорожном округе ввели режим ЧС. Около 200 человек в четверг вышли на отлов собак.Глава региона выразил соболезнования в связи с трагической гибелью женщины."Поступили предложения по корректировке закона РФ об ответственном обращении с животными. К разработке предложений необходимо привлечь максимально широкий круг экспертов, общественности и депутатов, чтобы получить действительно работающие и эффективные меры по обеспечению безопасности людей и ответственного отношения к животным", - рассказал Николаев.Ректор СВФУ сообщил о том, что университет окажет помощь семье погибшей.Ранее сообщалось о том, что за 2020 год в пункте передержки животных в Якутске отловлено 2322 животных, стерилизовано и кастрировано – 1172, вакцинировано – 1056, маркировано – 1606, возвращено хозяевам и пристроено новым владельцам – 628, возвращено в естественную среду обитания – 788. Глава города Евгений Григорьев попросил парламент республики выйти с инициативой в Госдуму, чтобы федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" был пересмотрен.

https://ria.ru/20211230/otlov-1766102138.html

https://ria.ru/20211229/chs-1766009049.html

якутск

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общество, якутск, северо-восточный федеральный университет, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), айсен николаев, евгений григорьев, россия