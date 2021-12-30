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При взрыве в Пакистане погибли четыре человека
При взрыве в Пакистане погибли четыре человека - РИА Новости, 30.12.2021
При взрыве в Пакистане погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает местная... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T21:32
2021-12-30T21:32
в мире
кветта
пакистан
белуджистан
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает местная газета Express Tribune."По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва... недалеко от медицинского комплекса "Салим" в Кветте... Главврач гражданской больницы Кветты доктор Джавед Ахтар сказал в заявлении, что 13 пострадавших были доставлены в больницу", - сообщает газета в четверг.По данным газеты, главный министр Белуджистана Мир Абдул Куддус Бизенджо осудил взрыв и выразил недовольство мерами безопасности в городе. Он также выразил сожаление по поводу погибших и пострадавших и запросил отчет о происшествии у начальника полиции провинции.Отмечается, что причина взрыва пока не установлена. По данным газеты, силы безопасности оцепили район взрыва.
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в мире, кветта, пакистан, белуджистан
21:32 30.12.2021
 
При взрыве в Пакистане погибли четыре человека

Express Tribune: четыре человека погибли и 13 пострадали при взрыве в столице Пакистана

© REUTERS / StringerСкорая помощь с полицейскими в Пакистане
Скорая помощь с полицейскими в Пакистане - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает местная газета Express Tribune.
"По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва... недалеко от медицинского комплекса "Салим" в Кветте... Главврач гражданской больницы Кветты доктор Джавед Ахтар сказал в заявлении, что 13 пострадавших были доставлены в больницу", - сообщает газета в четверг.
По данным газеты, главный министр Белуджистана Мир Абдул Куддус Бизенджо осудил взрыв и выразил недовольство мерами безопасности в городе. Он также выразил сожаление по поводу погибших и пострадавших и запросил отчет о происшествии у начальника полиции провинции.
Отмечается, что причина взрыва пока не установлена. По данным газеты, силы безопасности оцепили район взрыва.
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В миреКветтаПакистанБелуджистан
 
 
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