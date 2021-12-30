https://ria.ru/20211230/vzryv-1766242140.html
При взрыве в Пакистане погибли четыре человека
При взрыве в Пакистане погибли четыре человека - РИА Новости, 30.12.2021
При взрыве в Пакистане погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает местная... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T21:32
2021-12-30T21:32
2021-12-30T21:32
в мире
кветта
пакистан
белуджистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729501384_0:172:3068:1899_1920x0_80_0_0_08032150a9424efc035944ed312737ad.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает местная газета Express Tribune."По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва... недалеко от медицинского комплекса "Салим" в Кветте... Главврач гражданской больницы Кветты доктор Джавед Ахтар сказал в заявлении, что 13 пострадавших были доставлены в больницу", - сообщает газета в четверг.По данным газеты, главный министр Белуджистана Мир Абдул Куддус Бизенджо осудил взрыв и выразил недовольство мерами безопасности в городе. Он также выразил сожаление по поводу погибших и пострадавших и запросил отчет о происшествии у начальника полиции провинции.Отмечается, что причина взрыва пока не установлена. По данным газеты, силы безопасности оцепили район взрыва.
https://ria.ru/20211223/indiya-1765061856.html
кветта
пакистан
белуджистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729501384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c69080f89f9bfc4bc4e9d8844379396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кветта, пакистан, белуджистан
При взрыве в Пакистане погибли четыре человека
Express Tribune: четыре человека погибли и 13 пострадали при взрыве в столице Пакистана
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в столице пакистанской провинции Белуджистан
городе Кветта
, сообщает местная газета Express Tribune
.
"По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва... недалеко от медицинского комплекса "Салим" в Кветте... Главврач гражданской больницы Кветты доктор Джавед Ахтар сказал в заявлении, что 13 пострадавших были доставлены в больницу", - сообщает газета в четверг.
По данным газеты, главный министр Белуджистана Мир Абдул Куддус Бизенджо осудил взрыв и выразил недовольство мерами безопасности в городе. Он также выразил сожаление по поводу погибших и пострадавших и запросил отчет о происшествии у начальника полиции провинции.
Отмечается, что причина взрыва пока не установлена. По данным газеты, силы безопасности оцепили район взрыва.