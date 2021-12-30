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Экс-глава СУСК по Кузбассу получил десять лет колонии за вымогательство
Экс-глава СУСК по Кузбассу получил десять лет колонии за вымогательство - РИА Новости, 30.12.2021
Экс-глава СУСК по Кузбассу получил десять лет колонии за вымогательство
Фигуранты громкого дела о вымогательстве акций разреза "Инской", в том числе экс-глава управления СК РФ по Кузбассу Сергей Калинкин, получили от пяти с... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:24
2021-12-30T11:50
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КЕМЕРОВО, 30 дек- РИА Новости. Фигуранты громкого дела о вымогательстве акций разреза "Инской", в том числе экс-глава управления СК РФ по Кузбассу Сергей Калинкин, получили от пяти с небольшим до десяти лет колонии, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.Изначально по делу проходили восемь фигурантов – экс-руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, старший следователь этого же управления Артемий Шевелев и еще один сотрудник Сергей Крюков, а также бывшие замы губернатора региона Алексей Иванов и Александр Данильченко, бывший начальник департамента областной администрации Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигора.Щукин умер в минувшем июле, в связи с чем уголовное дело в отношении него закрыли. Все остальные подсудимые признаны судом виновными."Калинкину … по совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде десяти лет лишения свободы, со штрафом в размере восемь миллионов рублей… с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… лишить Калинкина… специального звания "генерал-майор"", – говорится в сообщении.Шевелев, Крюков и Иванов получили по шесть лет колонии общего режима, Данильченко и Троицкая – по пять с половиной, Вернигора – пять лет два месяца колонии общего режима.Как доказали бывшие коллеги генерала по Следственному комитету, в июле 2016 года силовики, чиновники и представители бизнеса попытались лишить коммерсанта Антона Цыганкова 51% акций компании, контролирующей угледобывающий разрез "Инской".В отношении акционера незаконно возбудили уголовное дело, а затем под угрозой ареста вынудили его передать акции Щукину. Кроме того, по данным СК, в апреле 2012 года Калинкин, занимая должность первого замглавы следственного управления, получил от Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 за "общее покровительство по службе", а в октябре 2014 года, уже будучи руководителем управления, еще один кроссовер той же модели.
https://ria.ru/20211230/tomsk-1766121931.html
https://ria.ru/20211225/arest-1765486777.html
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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:24 30.12.2021 (обновлено: 11:50 30.12.2021)
 
Экс-глава СУСК по Кузбассу получил десять лет колонии за вымогательство

Экс-глава СУСК по Кузбассу Калинкин получил десять лет колонии за вымогательство акций

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава управления СК России по Кузбассу Сергей Калинкин на заседании по его делу в Центральном районном суде Новосибирска
Глава управления СК России по Кузбассу Сергей Калинкин на заседании по его делу в Центральном районном суде Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 30 дек- РИА Новости. Фигуранты громкого дела о вымогательстве акций разреза "Инской", в том числе экс-глава управления СК РФ по Кузбассу Сергей Калинкин, получили от пяти с небольшим до десяти лет колонии, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.
Изначально по делу проходили восемь фигурантов – экс-руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, старший следователь этого же управления Артемий Шевелев и еще один сотрудник Сергей Крюков, а также бывшие замы губернатора региона Алексей Иванов и Александр Данильченко, бывший начальник департамента областной администрации Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигора.
Сотрудник полиции в суде
10:20
Бывшего первого замначальника томского УФСИН обвинили в получении взятки
Щукин умер в минувшем июле, в связи с чем уголовное дело в отношении него закрыли. Все остальные подсудимые признаны судом виновными.
"Калинкину … по совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде десяти лет лишения свободы, со штрафом в размере восемь миллионов рублей… с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… лишить Калинкина… специального звания "генерал-майор"", – говорится в сообщении.
Шевелев, Крюков и Иванов получили по шесть лет колонии общего режима, Данильченко и Троицкая – по пять с половиной, Вернигора – пять лет два месяца колонии общего режима.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 18:05
В Москве арестовали следователя за взятку в особо крупном размере
Как доказали бывшие коллеги генерала по Следственному комитету, в июле 2016 года силовики, чиновники и представители бизнеса попытались лишить коммерсанта Антона Цыганкова 51% акций компании, контролирующей угледобывающий разрез "Инской".
В отношении акционера незаконно возбудили уголовное дело, а затем под угрозой ареста вынудили его передать акции Щукину. Кроме того, по данным СК, в апреле 2012 года Калинкин, занимая должность первого замглавы следственного управления, получил от Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 за "общее покровительство по службе", а в октябре 2014 года, уже будучи руководителем управления, еще один кроссовер той же модели.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
09:39
Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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