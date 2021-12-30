11:24 30.12.2021 (обновлено: 11:50 30.12.2021)
Экс-глава СУСК по Кузбассу получил десять лет колонии за вымогательство
Экс-глава СУСК по Кузбассу Калинкин получил десять лет колонии за вымогательство акций
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава управления СК России по Кузбассу Сергей Калинкин на заседании по его делу в Центральном районном суде Новосибирска
Изначально по делу проходили восемь фигурантов – экс-руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, старший следователь этого же управления Артемий Шевелев и еще один сотрудник Сергей Крюков, а также бывшие замы губернатора региона Алексей Иванов и Александр Данильченко, бывший начальник департамента областной администрации Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигора.
Щукин умер в минувшем июле, в связи с чем уголовное дело в отношении него закрыли. Все остальные подсудимые признаны судом виновными.
"Калинкину … по совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде десяти лет лишения свободы, со штрафом в размере восемь миллионов рублей… с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… лишить Калинкина… специального звания "генерал-майор"", – говорится в сообщении.
Шевелев, Крюков и Иванов получили по шесть лет колонии общего режима, Данильченко и Троицкая – по пять с половиной, Вернигора – пять лет два месяца колонии общего режима.
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Как доказали бывшие коллеги генерала по Следственному комитету, в июле 2016 года силовики, чиновники и представители бизнеса попытались лишить коммерсанта Антона Цыганкова 51% акций компании, контролирующей угледобывающий разрез "Инской".
В отношении акционера незаконно возбудили уголовное дело, а затем под угрозой ареста вынудили его передать акции Щукину. Кроме того, по данным СК, в апреле 2012 года Калинкин, занимая должность первого замглавы следственного управления, получил от Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 за "общее покровительство по службе", а в октябре 2014 года, уже будучи руководителем управления, еще один кроссовер той же модели.