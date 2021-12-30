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Путин проведет встречу с главой РФПИ
Путин проведет встречу с главой РФПИ - РИА Новости, 30.12.2021
Путин проведет встречу с главой РФПИ
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, тот доложит о продвижении вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:23
2021-12-30T13:23
2021-12-30T16:46
политика
владимир путин
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
рфпи против covid 19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, тот доложит о продвижении вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на международных рынках, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня у президента запланировано несколько рабочих встреч, одна из них будет публичная – это встреча с Кириллом Дмитриевым – руководителем РФПИ. Вы знаете, что РФПИ помимо непосредственно инвестиционных проектов и так далее играет очень активную роль в продвижении нашей вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" на международных рынках. В том числе об этом Дмитриев доложит главе государства", - сказал Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия
13:23 30.12.2021 (обновлено: 16:46 30.12.2021)
Путин проведет встречу с главой РФПИ
Президент Путин проведет встречу с главой РФПИ Дмитриевым