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Путин проведет встречу с главой РФПИ

Путин проведет встречу с главой РФПИ - РИА Новости, 30.12.2021

Путин проведет встречу с главой РФПИ

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, тот доложит о продвижении вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:23

2021-12-30T13:23

2021-12-30T16:46

политика

владимир путин

дмитрий песков

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

рфпи против covid 19

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, тот доложит о продвижении вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на международных рынках, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня у президента запланировано несколько рабочих встреч, одна из них будет публичная – это встреча с Кириллом Дмитриевым – руководителем РФПИ. Вы знаете, что РФПИ помимо непосредственно инвестиционных проектов и так далее играет очень активную роль в продвижении нашей вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" на международных рынках. В том числе об этом Дмитриев доложит главе государства", - сказал Песков.

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политика, владимир путин, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия