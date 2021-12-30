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В Кремле ответили на заявления о российских войсках на границе с Украиной
В Кремле ответили на заявления о российских войсках на границе с Украиной - РИА Новости, 30.12.2021
В Кремле ответили на заявления о российских войсках на границе с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал прислушиваться к тем в Киеве, кто говорит, что не фиксирует скопления российских войск у границ с... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:42
2021-12-30T13:42
2021-12-30T13:42
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал прислушиваться к тем в Киеве, кто говорит, что не фиксирует скопления российских войск у границ с Украиной."Мы говорим о российской территории, и безусловно передвижение наших вооруженных сил на нашей территории является исключительно нашей прерогативой. Вы знаете, что существуют разные мнения на этот счет, например, мнения представителей руководства Украины на этот счет, некоторых, которые были опубликованы в последнее время, наоборот, говорят, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления российских войск у границы, что вызывало бы беспокойство украинской стороны. Нужно обращать внимание и на такие заявления тоже", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о том, что присутствие многочисленных российских войск на границе с Украиной вызывает беспокойство у различных стран.
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, россия
В Кремле ответили на заявления о российских войсках на границе с Украиной
Песков призвал слушать в Киеве тех, кто не фиксирует скопления российских войск у границ