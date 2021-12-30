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США не готовы биться с Россией в одиночку и гордятся этим
Названо главное преимущество США в противостоянии России и Китаю - РИА Новости, 30.12.2021
США не готовы биться с Россией в одиночку и гордятся этим
Партнерские отношения Вашингтона с десятками стран по всему миру дают ему явное преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта, пишет ветеран НАТО... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:28
2021-12-30T12:48
сша
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Партнерские отношения Вашингтона с десятками стран по всему миру дают ему явное преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта, пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.По его словам, наличие соглашений с большим числом государств наделяет Соединенные Штаты возможностью предотвратить эскалацию напряженности с конкурентами. В качестве примера такого сотрудничества автор привел недавние совместные учения США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, во время которых военные отрабатывали маневры на случай противостояния с Китаем."Учения длились несколько дней и были сфокусированы на усовершенствовании тактики связи на море, операциях радиоэлектронной борьбы и комплексных противовоздушных и противокорабельных операциях. Военные обеих стран уделяли особое внимание совместной наземной и воздушной интеграции, отрабатывая сценарии, при которых авианосная ударная группа США при поддержке союзных кораблей вступает в бой с китайским флотом", — отметил Атламазоглу.Ранее политический обозреватель телеканала Fox News Чак Девор сообщил, что медленная реакция Джо Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну. По его мнению, такое поведение американского лидера провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия, что может закончиться глобальным конфликтом. Мир находится в опасности не только из-за неумения Белого дома правильно воспринимать события, но и принимать верные решения в сжатые сроки, отметил он.
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сша, вашингтон (город), джо байден, нато, россия
12:28 30.12.2021 (обновлено: 12:48 30.12.2021)
 
Названо главное преимущество США в противостоянии России и Китаю

Ветеран НАТО Атламазоглу назвал альянсы главным преимуществом США перед Россией и Китаем

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Партнерские отношения Вашингтона с десятками стран по всему миру дают ему явное преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта, пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
По его словам, наличие соглашений с большим числом государств наделяет Соединенные Штаты возможностью предотвратить эскалацию напряженности с конкурентами. В качестве примера такого сотрудничества автор привел недавние совместные учения США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, во время которых военные отрабатывали маневры на случай противостояния с Китаем.
"Учения длились несколько дней и были сфокусированы на усовершенствовании тактики связи на море, операциях радиоэлектронной борьбы и комплексных противовоздушных и противокорабельных операциях. Военные обеих стран уделяли особое внимание совместной наземной и воздушной интеграции, отрабатывая сценарии, при которых авианосная ударная группа США при поддержке союзных кораблей вступает в бой с китайским флотом", — отметил Атламазоглу.
Ранее политический обозреватель телеканала Fox News Чак Девор сообщил, что медленная реакция Джо Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну. По его мнению, такое поведение американского лидера провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия, что может закончиться глобальным конфликтом. Мир находится в опасности не только из-за неумения Белого дома правильно воспринимать события, но и принимать верные решения в сжатые сроки, отметил он.
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