https://ria.ru/20211230/voda-1766109438.html

Гидролог оценила запасы воды в Крыму

Гидролог оценила запасы воды в Крыму - РИА Новости, 30.12.2021

Гидролог оценила запасы воды в Крыму

Водохранилища Крыма к концу 2021 года благодаря дождям и снегу накопили около 127 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:32

2021-12-30T08:32

2021-12-30T08:32

республика крым

михаил развожаев

янина павленко

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Водохранилища Крыма к концу 2021 года благодаря дождям и снегу накопили около 127 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года на эту же дату и на 20 миллионов кубометров больше, чем месяц назад, сообщила РИА Новости гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко говорила, что обильные осадки наполняют водохранилища, запасов воды достаточно на весь 2022 год. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о стремительном наполнении самого большого водохранилища полуострова – Чернореченского - и отметил, что накопленной воды городу достаточно на ближайшие два года."Происходило заполнение водой большинства водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный запас воды на 27 декабря составил 126,77 миллиона кубометров, что на 20,78 миллиона кубометров больше, чем месяц назад. К концу 2020 года общий запас воды составлял всего 31,3 миллиона кубометров", - сказала Охременко.Приток воды в водохранилища за 25 дней декабря составил: в Белогорское – 5,1, в Симферопольское – 1,4, в Счастливое – 2,6, в Чернореченское – 9,4 миллиона кубометров, отметили в гидрометцентре.В ведомстве назвали выпавшие осадки существенными. В горах Крыма осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега: метеопост "Ай-Петри" зафиксировал 192,6 миллиметра осадков (111% нормы), метеопост "Ангарский перевал" - 133,6 миллиметра (120% нормы). Во второй половине месяца в горах образовался снежный покров, по сведениям специалистов, запас воды в снеге составляет порядка 130% нормы.На основных реках Альма, Черная, Салгир, Демерджи выпало 43,8-132 миллиметра осадков, что составило 120-180% нормы, на реках Дерекойка, Су-Индол, Кучук-Карасу, Кача 81-133 миллиметра или 139-171% нормы, а в бассейнах остальных рек — 90,3-149 миллиметра, что в 1,7-2,7 раза выше нормы, сообщила гидролог. В гидрометцентре охарактеризовали сложившуюся ситуацию как благоприятную, на некоторых пересохших реках юго-востока полуострова возобновился незначительный сток.

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765551992.html

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766070668.html

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республика крым, михаил развожаев, янина павленко, россия