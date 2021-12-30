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Пользователи ВКонтакте рассказали, ходят ли они на корпоративы
Пользователи ВКонтакте рассказали, ходят ли они на корпоративы - РИА Новости, 30.12.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, ходят ли они на корпоративы
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:38
2021-12-30T12:38
вконтакте
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, будет ли у них на работе новогодний корпоратив и пойдут ли они на него. Варианты ответа были: будет\был корпоратив; собираемся с коллегами неофициально, коллеги соберутся, но я не пойду; у нас корпоративы запретили; у нас просто не будет корпоратива. Также можно было ответить, что пользователь не работает или работает на себя. В итоге большинство подписчиков ответили, что новогодней вечеринки на их работе не было. Так проголосовали почти 29% опрошенных. На втором месте оказались те, у кого корпоратив был — около 22% проголосовавших. Примерно у такое жи число опрошенных не работает или работает на себя. А у 6% подписчиков такие мероприятия в регионе запрещены.
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
вконтакте
12:38 30.12.2021
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, ходят ли они на корпоративы

© Fotolia / photocreoНовогодняя вечеринка
Новогодняя вечеринка - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Fotolia / photocreo
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, будет ли у них на работе новогодний корпоратив и пойдут ли они на него.
Варианты ответа были: будет\был корпоратив; собираемся с коллегами неофициально, коллеги соберутся, но я не пойду; у нас корпоративы запретили; у нас просто не будет корпоратива. Также можно было ответить, что пользователь не работает или работает на себя.
В итоге большинство подписчиков ответили, что новогодней вечеринки на их работе не было. Так проголосовали почти 29% опрошенных. На втором месте оказались те, у кого корпоратив был — около 22% проголосовавших. Примерно у такое жи число опрошенных не работает или работает на себя. А у 6% подписчиков такие мероприятия в регионе запрещены.
 
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