https://ria.ru/20211230/vkontakte-1766153023.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, ходят ли они на корпоративы

Пользователи ВКонтакте рассказали, ходят ли они на корпоративы - РИА Новости, 30.12.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, ходят ли они на корпоративы

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:38

2021-12-30T12:38

2021-12-30T12:38

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98461/93/984619314_0:116:2216:1363_1920x0_80_0_0_72291f347d8cd0cfb9dde36de140b586.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, будет ли у них на работе новогодний корпоратив и пойдут ли они на него. Варианты ответа были: будет\был корпоратив; собираемся с коллегами неофициально, коллеги соберутся, но я не пойду; у нас корпоративы запретили; у нас просто не будет корпоратива. Также можно было ответить, что пользователь не работает или работает на себя. В итоге большинство подписчиков ответили, что новогодней вечеринки на их работе не было. Так проголосовали почти 29% опрошенных. На втором месте оказались те, у кого корпоратив был — около 22% проголосовавших. Примерно у такое жи число опрошенных не работает или работает на себя. А у 6% подписчиков такие мероприятия в регионе запрещены.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте