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МИД назвал отказ Эстонии выдать визу корреспонденту РИА Новости нелепостью
МИД назвал отказ Эстонии выдать визу корреспонденту РИА Новости нелепостью - РИА Новости, 30.12.2021
МИД назвал отказ Эстонии выдать визу корреспонденту РИА Новости нелепостью
История с невыдачей Эстонией визы корреспонденту РИА Новости Анатолию Самохвалову обескураживает своей нелепостью, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:19
2021-12-30T12:19
2021-12-30T16:51
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. История с невыдачей Эстонией визы корреспонденту РИА Новости Анатолию Самохвалову обескураживает своей нелепостью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Таллин отказал журналисту во въезде для освещения чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию, который пройдет с 10 по 16 января.Дипломат напомнила, что посольство Эстонии аргументировало решение тем, что "одно или более государств — членов Шенгенской зоны считают, что вы — корреспондент РИА Новости — создаете угрозу для общественного порядка и внутренней безопасности"."Отказ, формулировки <...> являются очередным проявлением порочной практики эстонских властей прикрывать мнимыми угрозами <...> системные нарушения Таллином права на свободный доступ к информации", — сказала Захарова на брифинге.Это неуважение к положениям кодекса этики Международного союза конькобежцев 2020 года, добавила она.
https://rsport.ria.ru/20211229/viza-1766049715.html
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политика, эстония, мария захарова, россия
12:19 30.12.2021 (обновлено: 16:51 30.12.2021)
МИД назвал отказ Эстонии выдать визу корреспонденту РИА Новости нелепостью
Представитель МИД Захарова: отказ в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Эстонией нелеп