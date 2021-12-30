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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20211230/viza-1766146430.html
МИД назвал отказ Эстонии выдать визу корреспонденту РИА Новости нелепостью
МИД назвал отказ Эстонии выдать визу корреспонденту РИА Новости нелепостью - РИА Новости, 30.12.2021
МИД назвал отказ Эстонии выдать визу корреспонденту РИА Новости нелепостью
История с невыдачей Эстонией визы корреспонденту РИА Новости Анатолию Самохвалову обескураживает своей нелепостью, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:19
2021-12-30T16:51
медиавойны
политика
эстония
мария захарова
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. История с невыдачей Эстонией визы корреспонденту РИА Новости Анатолию Самохвалову обескураживает своей нелепостью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Таллин отказал журналисту во въезде для освещения чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию, который пройдет с 10 по 16 января.Дипломат напомнила, что посольство Эстонии аргументировало решение тем, что "одно или более государств — членов Шенгенской зоны считают, что вы — корреспондент РИА Новости — создаете угрозу для общественного порядка и внутренней безопасности"."Отказ, формулировки &lt;...&gt; являются очередным проявлением порочной практики эстонских властей прикрывать мнимыми угрозами &lt;...&gt; системные нарушения Таллином права на свободный доступ к информации", — сказала Захарова на брифинге.Это неуважение к положениям кодекса этики Международного союза конькобежцев 2020 года, добавила она.
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политика, эстония, мария захарова, россия
12:19 30.12.2021 (обновлено: 16:51 30.12.2021)
 
МИД назвал отказ Эстонии выдать визу корреспонденту РИА Новости нелепостью

Представитель МИД Захарова: отказ в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Эстонией нелеп

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. История с невыдачей Эстонией визы корреспонденту РИА Новости Анатолию Самохвалову обескураживает своей нелепостью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Таллин отказал журналисту во въезде для освещения чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию, который пройдет с 10 по 16 января.
Дипломат напомнила, что посольство Эстонии аргументировало решение тем, что "одно или более государств — членов Шенгенской зоны считают, что вы — корреспондент РИА Новости — создаете угрозу для общественного порядка и внутренней безопасности".
"Отказ, формулировки <...> являются очередным проявлением порочной практики эстонских властей прикрывать мнимыми угрозами <...> системные нарушения Таллином права на свободный доступ к информации", — сказала Захарова на брифинге.
Это неуважение к положениям кодекса этики Международного союза конькобежцев 2020 года, добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 17:49Фигурное катание
МИД отреагировал на невыдачу визы Эстонией корреспонденту РИА Новости Спорт
 
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