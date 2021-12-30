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Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале
Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале - РИА Новости, 30.12.2021
Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале
Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:01
2021-12-30T17:09
венгрия
владимир путин
виктор орбан
мид венгрии
петер сийярто
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто."Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется", - написал Сийярто в своем аккаунте в Facebook.Он также отметил, что 2021 год был самым успешным за все время с точки зрения венгерско-российского сотрудничества и что венгерская сторона предполагает на встрече обсуждение, в частности, строительства АЭС "Пакш", сотрудничество в области космических технологий, роль региона Захонь в железнодорожном сообщении восток - запад, экспорт на российский рынок новых венгерских продуктов питания.
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венгрия, владимир путин, виктор орбан, мид венгрии, петер сийярто, россия
17:01 30.12.2021 (обновлено: 17:09 30.12.2021)
 
Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале

Премьер Венгрии Орбан планирует встретиться с Путиным в начале февраля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
"Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется", - написал Сийярто в своем аккаунте в Facebook.
Он также отметил, что 2021 год был самым успешным за все время с точки зрения венгерско-российского сотрудничества и что венгерская сторона предполагает на встрече обсуждение, в частности, строительства АЭС "Пакш", сотрудничество в области космических технологий, роль региона Захонь в железнодорожном сообщении восток - запад, экспорт на российский рынок новых венгерских продуктов питания.
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