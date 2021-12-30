https://ria.ru/20211230/vengriya-1766210934.html

Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале

Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале - РИА Новости, 30.12.2021

Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале

Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:01

2021-12-30T17:01

2021-12-30T17:09

венгрия

владимир путин

виктор орбан

мид венгрии

петер сийярто

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто."Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется", - написал Сийярто в своем аккаунте в Facebook.Он также отметил, что 2021 год был самым успешным за все время с точки зрения венгерско-российского сотрудничества и что венгерская сторона предполагает на встрече обсуждение, в частности, строительства АЭС "Пакш", сотрудничество в области космических технологий, роль региона Захонь в железнодорожном сообщении восток - запад, экспорт на российский рынок новых венгерских продуктов питания.

https://ria.ru/20211203/sputnik-1762073260.html

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венгрия, владимир путин, виктор орбан, мид венгрии, петер сийярто, россия