https://ria.ru/20211230/vengriya-1766210934.html
Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале
Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале - РИА Новости, 30.12.2021
Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале
Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:01
2021-12-30T17:01
2021-12-30T17:09
венгрия
владимир путин
виктор орбан
мид венгрии
петер сийярто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152883/14/1528831454_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_dbe1ac32ac205132ec45107829e036c5.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто."Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется", - написал Сийярто в своем аккаунте в Facebook.Он также отметил, что 2021 год был самым успешным за все время с точки зрения венгерско-российского сотрудничества и что венгерская сторона предполагает на встрече обсуждение, в частности, строительства АЭС "Пакш", сотрудничество в области космических технологий, роль региона Захонь в железнодорожном сообщении восток - запад, экспорт на российский рынок новых венгерских продуктов питания.
https://ria.ru/20211203/sputnik-1762073260.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152883/14/1528831454_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_82203540d455b9892b20223e8949f96d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, владимир путин, виктор орбан, мид венгрии, петер сийярто, россия
17:01 30.12.2021 (обновлено: 17:09 30.12.2021)
Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в феврале
Премьер Венгрии Орбан планирует встретиться с Путиным в начале февраля