https://ria.ru/20211230/vaktsinatsiya-1766217649.html

Регионам поручили принять дополнительные меры по вакцинации от COVID-19

Регионам поручили принять дополнительные меры по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Регионам поручили принять дополнительные меры по вакцинации от COVID-19

Главам регионов поручено принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией против коронавируса, сообщили журналистам в Оперативном штабе по РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:41

2021-12-30T17:41

2021-12-30T17:41

распространение коронавируса

вакцинация

татьяна голикова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов поручено принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией против коронавируса, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... принятие дополнительных мер по увеличению охвата населения иммунопрофилактикой против новой коронавирусной инфекции и гриппа, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении оперштаба.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вакцинация, татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии